रॉयल बंगाल बाघिन बिजली हुई शिफ्ट, इलाज के लिए भेजा गया गुजरात के वनतारा

रायपुर से जंगल सफारी की बीमार बाघिन को इलाज के लिए जामनगर भेजा गया.

Tigress Bijli seen at Raipur railway station
रायपुर रेलवे स्टेशन पर दिखी बाघिन बिजली (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 7, 2025 at 8:43 PM IST

रायपुर : रायपुर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को अनोखा नजारा देखने को मिला.जब एक बाघिन रेलवे स्टेशन परिसर में पहुंची.बाघिन को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगी.सुरक्षा के लिहाज से लोगों को बाघिन से दूर किया गया. इस बाघिन का नाम बिजली है.जिसे इलाज के लिए गुजरात के जामनगर ले जाया जा रहा था. इस बाघिन को एक बड़े से केज में सुरक्षित तरीके से रखा गया था.बाघिन को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो इसके लिए विशेषज्ञों की टीम भी बिजली की देखभाल कर रही थी.

वनतारा के लिए ट्रेन से हुई रवाना

जंगल सफारी प्रबंधन ने भेजा : बाघिन बिजली को गाड़ी संख्या 12834 हावड़ा अहमदाबाद ट्रेन के माध्यम से गुजरात के वनतारा में भेजा गया है. ये बाघिन रायपुर के जंगल सफारी की शान है. लेकिन पिछले कुछ दिनों से बाघिन बीमार है.रायपुर में भी बाघिन का इलाज किया गयालेकिन उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ.लिहाजा जंगल सफारी प्रबंधन ने बिजली का इलाज करने के लिए उसे जामनगर के वनतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड केयर सेंटर में भेजने का फैसला किया.

रायपुर रेलवे स्टेशन पर दिखी बाघिन बिजली

पार्सल कोच से बाघिन को भेजा गया जामनगर : जंगल सफारी रायपुर में बिजली नामक अस्वस्थ बाघिन को पार्सल वैन (एसएलआरडी) के माध्यम से वनतारा जामनगर वाइल्डलाइफ रेस्क्यू एंड केयर सेंटर भेजा गया. जंगल सफारी के अधिकारियों ने बताया कि 22 अगस्त से बिजली बाघिन को खाना खाने में समस्या आ रही थी जिसका इलाज चल रहा था.

मंत्री ने भी दी जानकारी : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वन मंत्री ने लिखा कि आज जंगल सफारी में अस्वस्थ बाघ को उपचार हेतु जामनगर (गुजरात) रवाना किए जाने की तैयारियों का जायजा लिया.बाघ के समुचित उपचार के लिए उसे ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जामनगर भेजा जा रहा है, जहां विशेषज्ञ उसका सघन इलाज करेंगे.

केंद्र से मिली 24 घंटे में मंजूरी : मंत्री ने उम्मीद जताई कि बिजली जल्द स्वस्थ होकर वापस जंगल सफारी लौटेगी. वहीं वन विभाग ने जब ‘बिजली’ की गंभीर स्थिति को केंद्र सरकार को बताया, तो 24 घंटे के भीतर ही विशेष रेलवे कोच की अनुमति दे दी गई. रेलवे ने भी तत्परता दिखाते हुए बाघिन की सुरक्षा, तापमान नियंत्रण और आराम को ध्यान में रखते हुए कोच को अनुकूल बनाया.डिब्बे के भीतर एयर-कूलिंग, वेंटिलेशन और सेफ केज की व्यवस्था की गई.

जामनगर के वनतारा में मिलेगा विशेषज्ञ उपचार : आपको बता दें कि जामनगर का वनतारा रेस्क्यू सेंटर देश का सबसे बड़ा वाइल्डलाइफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन केंद्र माना जाता है. यहां पहले भी कई बाघ, शेर, चीता और अन्य दुर्लभ वन्यजीवों का सफल इलाज हो चुका है. विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम बाघिन ‘बिजली’ की किडनी से जुड़ी समस्या का गहन परीक्षण करेगी. आवश्यक होने पर उन्नत डायग्नोस्टिक टेस्ट और थेरेपी भी दी जाएगी.

