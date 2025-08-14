नई दिल्ली: दिल्ली में 15 अगस्त को लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने विशेष यातायात व सुरक्षा योजना लागू की है. 15 अगस्त की सुबह 4 बजे से 10 बजे तक लाल किला और उसके आसपास के कई मार्गों पर सामान्य यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. इसके साथ ही कई मार्गों पर डायवर्जन लागू होगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने व अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित इलाकों में न जाने की अपील की है.

इन मार्गों पर वाहनों का प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित: 15 अगस्त की सुबह 7:30 बजे से लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह शुरू होगा. इससे पहले सुबह 4 बजे से ही नेताजी सुभाष मार्ग, एलएम बांगड़ मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषादराज मार्ग, एसपी मुखर्जी मार्ग, रिंग रोड (राजघाट से इस्लामाबाद तक), महात्मा गांधी मार्ग, रिंग रोड (आईएसबीटी से आईपी फ्लाईओवर तक), राजघाट से आईटीओ, राजघाट से इंटर स्टेट बस टर्मिनल, पुराना रेलवे पुल, शांति वन, लोहे का पुल, जीपीओ व दिल्ली गेट आम वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेंगे. वीआईपी मूवमेंट के लिए राजघाट–रिंग रोड–नेताजी सुभाष मार्ग, दिल्ली गेट–नेताजी सुभाष मार्ग व लोहे का पुल–नेताजी सुभाष मार्ग खुले रहेंगे. इन रास्तों से स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए जाने वाले लोग लाल किला पहुंचेंगे.

बसों के रूट में भी बदलाव: दिल्ली यातायात पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि 15 अगस्त की सुबह 4 बजे से 10 बजे तक आईएसबीटी, पुराना रेलवे पुल, रिंग रोड, महात्मा गांधी मार्ग, शांति वन, लोहे का पुल और आईटीओ से बसों का प्रवेश बंद रहेगा. वहीं अजमेरी गेट/निजामुद्दीन से आने वाली बसें दिल्ली गेट–नेताजी सुभाष मार्ग की ओर नहीं जाएंगी. आईएसबीटी कश्मीरी गेट से आने वाली बसें पुराना रेलवे पुल–रिंग रोड–आईटीओ–भैरों रोड होकर चलेंगी.

यूपी, हरियाणा और राजस्थान की बसें केवल आईएसबीटी कश्मीरी गेट की जगह सराय काले खां और आनंद विहार टर्मिनल से ही संचालित होंगी. साथ ही पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वालों को आईएसबीटी–रिंग रोड–भैरो रोड–आईपी फ्लाईओवर–महारानी बाग–अश्रम चौक–डीएनडी फ्लाईवे मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है.

वाहन चालक ये वैकल्पिक मार्ग अपनाएं: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से कहा गया है कि राजघाट–आईटीओ–भैरो रोड, शांति वन–लोहे का पुल–आईपी फ्लाईओवर, पुराना रेलवे पुल–आईपी फ्लाईओवर–महारानी बाग व नेताजी सुभाष मार्ग–दिल्ली गेट–अजमेरी गेट–पहाड़गंज मार्गों का प्रयोग कर अपने गंतव्य तक जा सकते हैं. लाल किला, जामा मस्जिद व दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर सुबह 4 से 10 बजे तक प्रवेश और निकास बंद रहेगा, जिससे यहां से लोग मेट्रो सेवा का लाभ नहीं ले सकेंगे. बाकी अन्य स्टेशनों पर सेवाएं सामान्य रहेंगी.

बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम: स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी की सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए दिल्ली पुलिस ने बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया है. 16 अगस्त तक ड्रोन, पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर और अन्य उड़ने वाले उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. लाल किले व आसपास क्विक रिएक्शन टीम, बम निरोधक दस्ते व स्निफर डॉग्स की तैनाती की गई है. इसके साथ ही दिल्ली की सीमाओं पर बैरिकेडिंग और वाहनों की गहन जांच की जा रही है. दिल्ली में प्रवेश के सभी प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल को तैनात किया गया है.

राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय: भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों व पार्किंग स्थलों पर 4000 निजी सुरक्षा प्रहरियों को लगाया गया है, जो संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं. इन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया है. दिल्ली से सटे पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब व राजस्थान की पुलिस के साथ समन्वय बढ़ाया गया है. संयुक्त जांच व खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान जारी है.

वहीं, दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि सुरक्षा नियमों का पालन करें, किसी भी संदिग्ध वस्तु, व्यक्ति या गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें. तत्काल सहायता के लिए हेल्पलाइन 011-25844444, 1095 और आपातकालीन नंबर 112 पर कॉल कर सकते हैं.

रेलवे ने बंद किया पार्सल बुकिंग: स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा के मद्देनजर 12 से 15 अगस्त 2025 तक दिल्ली क्षेत्र के सभी प्रमुख स्टेशनों नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल व दिल्ली सराय रोहिल्ला से सभी प्रकार के पार्सल लोडिंग-अनलोडिंग (लीज्ड एसएलआर, वीपी समेत) पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है.

पार्सल गोदाम व प्लेटफॉर्म पार्सल पैकेज/पैकिंग से मुक्त रहेंगे. यह प्रतिबंध दिल्ली से चलने वाली और यहां रुकने वाली ट्रेनों पर लागू होगा. सिर्फ यात्रियों को ही यात्रा के दौरान कोच में व्यक्तिगत सामान ले जाने की अनुमति है. साथ ही पंजीकृत समाचार पत्र/पत्रिकाओं की बुकिंग, आवश्यक औपचारिकताओं के बाद ही अनुमति दी गई है.

