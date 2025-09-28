ETV Bharat / state

रांची में दुर्गा पूजा के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा! महिला सुरक्षा के लिए विशेष प्लान

रांची में दुर्गा पूजा को लेकल पुलिस ने कमर बांधते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं.

Officials reviewing security at pandal
पंडाल में सुरक्षा का जायजा लेते अधिकारी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 28, 2025 at 7:03 PM IST

रांची: दुर्गा पूजा के लिए पुलिस की ओर से शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. सभी दुर्गा पंडालों और उसके आसपास के क्षेत्रों में काफी संख्या में पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया है. राजधानी रांची में ही 5000 से ज्यादा बल तैनात किए गए हैं, जिसमें बड़ी संख्या महिला पुलिसकर्मियों की भी है.

मजिस्ट्रेट की तैनाती

सुरक्षा की दृष्टि से राजधानी रांची में लगभग 250 मजिस्ट्रेट, 10 डीएसपी और 5 हजार के करीब जवानों की तैनाती की गई है. एसएसपी राकेश रंजन ने दुर्गोत्सव के दाैरान शहर के सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहने का निर्देश दिया है. कानून-व्यवस्था में समस्या पैदा करने वाले और आपराधिक किस्म के लाेगाें काे चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है.

जानकारी देते रांची रेंज आईजी मनोज कौशिक (Etv Bharat)

"दुर्गा पूजा को लेकर कई लेयर का सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है. खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. महिलाओं और बच्चों के लिए अलग लाइन की व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही यह निर्देश दिया गया है कि कोई भी फोर्स एक जगह पर स्थिर न रहे, वह पंडाल से लेकर आसपास के इलाकों में भ्रमणशील रहे जबकि दुर्गा पूजा के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए 1200 से ज्यादा जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है." - मनोज कौशिक, आईजी, रांची रेंज

भीड़ को लेकर अलर्ट, महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान

विशेष शाखा के पदाधिकारियों को डीप सर्च मेटल डिटेक्टर से पंडाल के मुख्य स्थलों की जांच सुबह शाम करने का निर्देश एसएसपी ने दिया है. इसके अलावा जरूरत पड़ने पर स्निफर डॉग स्क्वायड से भी सहायता लेने काे कहा गया है. सभी थाना प्रभारियों को वैसे स्थानों की सूची पहले से ही बनाने का निर्देश दिया गया है, जहां पहले किसी प्रकार की घटना हो चुकी है. ऐसी जगहों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. त्योहार को ध्यान में रखते हुए पुलिस काफी चौकन्ना है और शहर में आने-जाने वाले हर लोगों पर विशेष नजर रख रही है.

छेड़खानी और छिनतई रोकने के लिए विशेष सतर्कता

दरअसल, पूजा पंडाल घूमने पहुंची महिलाएं और युवतियों के साथ असामाजिक तत्व के लोगों द्वारा छेड़खानी और छिनतई की घटनाओं का अंजाम दिया जाता है. पुलिस इस बार ऐसे लोगों से कड़ाई के साथ निपटने का मन बना चुकी है. मनचलों और झपट्टामारों को पकड़ने के लिए विभिन्न पूजा पंडाल और इसके आसपास के क्षेत्रों में सादे लिबास में पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया है. महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काफी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है.

सीसीटीवी से निगरानी

आईजी मनोज कौशिक ने बताया कि दुर्गा पूजा को लेकर कई स्थानों पर ड्रोन की तनाती की गई है. वहीं कचहरी स्थित कंट्रोल रूम से शहर में लगे 500 से ज्यादा कमरों के जरिए हर तरफ निगरानी रखी जा रही है. पूजा पंडाल में लगे सीसीटीवी कैमरा की फीड भी कंट्रोल रूम में ली जा रही है ताकि हर तरफ नजर रखी जा सके.

रांची पुलिस के पास फिलहाल पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे के जरिए नजर रखने के लिए दो कंट्रोल रूम है. एक धुर्वा स्थित स्मार्ट सिटी में जबकि दूसरा रांची के कचहरी चौक स्थित पुलिस कंट्रोल रूम, दोनों ही कंट्रोल रूम में 25-25 की संख्या में पुलिसकर्मियों को सिर्फ सीसीटीवी कैमरे मॉनिटर करने की ड्यूटी दी गई है. उनका काम सिर्फ यही रहेगा कि वे सीसीटीवी फुटेज देखकर अगर कोई भी अप्रिय स्थिति दिखती है तो वे तुरंत डायल हंड्रेड और संबंधित पुलिस अधिकारियों को सूचित करेंगे.

पुलिस बैरिकेडिंग कर रोकेगी वाहन

पूजा पंडाल घूमने के लिए आने जाने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए दोपहिया और चार पहिया वाहनों को ड्रॉप गेट और बैरिकेडिंग कर रोका जाएगा. हर ड्रॉप गेट और बैरिकेडिंग किए गए स्थान पर पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया है. किसी भी हाल में ड्रॉप गेट और बैरिकेडिंग से आगे जाने के लिए वाहनों को इजाजत नहीं दिया जाएगा.

