रणथंभौर से तीन टाइगर की शिफ्टिंग के बाद भी श्रद्धालुओं पर खतरा, बाघों के मूवमेंट से दहशत - TIGER MOVEMENT

रणथंभौर नेशनल पार्क,सवाई माधोपुर ( ETV Bharat Sawai Madhopur )

Published : June 29, 2025 at 8:26 AM IST | Updated : June 29, 2025 at 9:34 AM IST

सवाई माधोपुर: देश के प्रसिद्ध रणथंभौर नेशनल पार्क से तीन बाघों की शिफ्टिंग के बावजूद त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं पर खतरा मंडरा रहा है. गणेश मंदिर मार्ग पर बाघों का लगातार मूवमेंट है. ऐसे में श्रद्धालुओं के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है. रणथंभौर दुर्ग में अभी 8 से 10 बाघ-बाघिन व शावकों का मूवमेंट है. रणथंभौर के जंगल के बीच दुर्ग व उसमें स्थित गणेश मंदिर व मंदिर मार्ग कभी बाघों के लिए शांत क्षेत्र माना जाता था, लेकिन अभी टकराव का केंद्र बना है. गत दिनों बाघों के हमले में तीन लोगों की मौत हुई, फिर वन विभाग ने तीन बाघों को अन्य टाइगर रिजर्व शिफ्ट किया और बाघिन टी 84 एरोहेड की बीमारी से मौत हो गई, लेकिन लोगों व श्रद्धालुओं से खतरा टला नहीं है. रणथंभौर के नेचर गाइड मोहम्मद रफीक ने बताया कि दुर्ग व त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर बाघिन रिद्धि टी-124 व उसके तीन शावक, बाघिन सुल्ताना टी-107 व तीन युवा शावक, टाइगर-120 गणेश के अलावा एक दो बाघ और मूवमेंट कर रहे हैं. बाघिन सुल्ताना ने हाल में मिश्र दर्रा के पास तीन शावकों को जन्म दिया. इस बाघिन का मूवमेंट भी इसी इलाके में है. इससे गणेश मंदिर मार्ग पर श्रद्धालुओं की जान पर खतरा है. रणथंभौर नेशनल पार्क (ETV Bharat Sawai Madhopur)

पढ़ें: रणथंभौर नेशनल पार्क में पर्यटकों ने देखी पैंथर की फाइट - RANTHAMBORE TIGER RESERVE बचाव के उपाय व सुझाव: वन्यजीव विशेषज्ञों ने बताया कि रणथंभौर दुर्ग की दीवार कई जगह से टूटी हुई है. इसके चलते बाघ, बाघिन व शावक आसानी से दुर्ग में पहुंच जाते हैं. श्रद्धालु दुर्ग में खाद्य सामग्री फेंक देते हैं, जिसे खाने कई वन्यजीव दुर्ग तक पहुंच जाते हैं और उनके पीछे टाइगर भी दुर्ग आ जाते हैं. वन्यजीव विशेषज्ञों ने कहा कि दुर्ग पुरातत्व विभाग के अधीन है. ऐसे में उसे दुर्ग की छतिग्रस्त दीवारों की जल्द मरम्मत करानी चाहिए. वन विभाग को दुर्ग में स्थायी चौकी बनानी चाहिए ताकि त्रिनेत्र गणेश के दर्शनार्थिनों के साथ बाघों की निगरानी आसानी से हो सके. टूटी दीवारें ठीक कराने तक यहां तारबंदी या जाल लगाकर बाघों का दुर्ग में प्रवेश रोका जा सकता है. मानवीय दखल बढ़ी: गौरतलब है कि रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है. कहा जाता है कि मंदिर की रक्षा खुद बाघ करते हैं, लेकिन गत कुछ माह में यहां टाइगर अटैक की कई घटनाएं हुई. इससे हुए जानमाल के नुकसान के बाद दहशत है. लोगों का मानना है कि गत दिनों त्रिनेत्र गणेश मंदिर में जीर्णोद्धार के नाम पर तोड़फोड़ के बाद टाइगर अटैक की घटनाएं बढ़ीं. तोड़फोड़ से धार्मिक, पर्यावरण और आध्यत्मिक संतुलन बिगड़ा. बाघों के क्षेत्र में बढ़ता मानवीय दखल भी वन्यजीवों की आक्रामकता को बढ़ा रहा है.

