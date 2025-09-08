ETV Bharat / state

धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व में ड्रोन से बाघों की ट्रैकिंग शुरू, दुर्गम डांग क्षेत्र में वनस्पति के बीज बोए

धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व में ड्रोन से बाघों की निगरानी और दुर्गम इलाकों में हरियाली बढ़ाने के लिए बीजारोपण शुरू किया गया है.

Tiger Tracking Using Drones
धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व में ड्रोन से निगरानी (ETV Bharat Dholpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 8, 2025 at 2:40 PM IST

2 Min Read

धौलपुर: राजस्थान के धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व क्षेत्र में इस बारिश के सीजन में विभाग ने बाघों की लोकेशन एवं हरकतों पर नजर रखने के लिए ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी है. सरमथुरा के घने डांग क्षेत्र में वन विभाग की कई टीमें ड्रोन कैमरे की मदद से बाघों की देखभाल कर रही हैं. इसके अलावा ड्रोन के माध्यम से वनस्पति का बीजारोपण भी किया जा रहा है, ताकि डांग क्षेत्र में हरियाली बनी रहे.

टाइगर रिजर्व के डीएफओ डॉ. आशीष व्यास ने बताया किगत दिनों से धौलपुर जिले में भारी बारिश का दौर चल रहा है. बारिश की वजह से बाघों की गणना में परेशानी हो रही थी. हालांकि, विभाग ने सुनिश्चित किया है कि सभी बाघ टाइगर रिजर्व क्षेत्र में सुरक्षित हैं, लेकिन बारिश की वजह से पारंपरिक तरीके से ट्रैकिंग करने में दिक्कत हो रही थी. ऐसे में वन विभाग द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देश पर ड्रोन कैमरे की मदद से बाघों पर निगरानी रखी जा रही है.

पढ़ें: पहली बार एमपी-उत्तराखंड से प्रदेश के टाइगर रिजर्व में आएंगे टाइगर, NTCA से मिली मंजूरी

इसका दूसरा बड़ा फायदा यह है कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र को हरा-भरा रखने के लिए ड्रोन के माध्यम से बीजारोपण भी किया जा रहा है. सीताफल, करंज, बेर, कूमठा, इमली आदि वनस्पतियों के बीजों की 'बारिश' की जा रही है, जिससे बारिश के सीजन में ये वनस्पतियां उगकर तैयार हो जाएंगी. घना जंगल होने की वजह से बाघों को सुरक्षित रहने में सुविधा होगी.

व्यास ने बताया कि धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व क्षेत्र काफी दुर्गम है. जंगल और ऊंची-नीची पहाड़ियां होने की वजह से काम में परेशानी होती है. जंगल की कटाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. डांग क्षेत्र को हरा-भरा रखने के लिए ड्रोन कैमरे के माध्यम से बीजारोपण किया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि धौलपुर का डांग क्षेत्र वन्यजीवों के लिए बेहद सुरक्षित और अनुकूल है और वन विभाग लगातार निगरानी रख रहा है. उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में जिले के डांग क्षेत्र में 5 से 6 बाघ और बाघिनों की हरकतें अक्सर देखी जाती हैं. इसके अलावा, करीब एक दर्जन तेंदुए भी डांग क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं. आगामी समय में वन्यजीवों की संख्या में और अधिक इजाफा देखने को मिल सकता है.

For All Latest Updates

TAGGED:

DHOLPUR KARAULI TIGER RESERVESEED SOWING TO INCREASE GREENERYDRONE CAMARA IN TIGER RESERVETIGER TRACKING USING DRONES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पितृपक्ष में भूलकर भी न खाएं ये चीजें, वरना लग सकता है पितृ दोष, जीवन में आएंगी परेशानियां!

किस कार कंपनी की कौन सी कार होगी कितनी सस्ती? यहां देखें पूरी लिस्ट

BJP कार्यशाला में पीएम मोदी की टिफिन बैठक, लीक से हटकर सोच और स्वच्छता पर जोर, दिए निर्देश

अश्विन माह 2025: पितृ-पक्ष से लेकर नवरात्रि और दशहरा, मनाएं जाएंगे ये त्योहार, डालें एक नजर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.