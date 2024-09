ETV Bharat / state

सरिस्का:20 दिन बाद भी वनकर्मियों की पहुंच से दूर बाघ एसटी 2303, वापस लाने के लिए अब लगाया पिंजरा - Tiger came out of Sariska

सरिस्का:20 दिन बाद भी वनकर्मियों की पहुंच से दूर बाघ ( Photo ETV Bharat Alwar )

अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व की बफर रेंज का युवा बाघ एसटी 2303 बीते 20 दिन से बफर रेंज के जंगल से बाहर निकलकर हरियाणा सीमा के झाबुआ गांव में विचरण कर रहा है. बाघ को वापस लाने के प्रयास कारगर नहीं होते देख अब सरिस्का प्रशासन ने वहां पिंजरा लगाया है. सरिस्का व हरियाणा वन विभाग की टीम बाघ को ट्रेंकुलाइज करने का प्रयास कर चुकी है, लेकिन खेतों में फसल होने एवं जंगल में हरियाली के चलते उनके ये प्रयास अभी तक विफल रहे हैं. सरिस्का टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह ने बताया कि करीब 20 दिन पहले बफर रेंज का बाघ जंगल से निकलकर हरियाणा की सीमा में पहुंच गया. सरिस्का प्रशासन की ओर से बाघ को ट्रेंकुलाइज कर पकड़ने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बारिश के मौसम में खेतों व जंगल में हरियाली होने से बाघ की लोकेशन टैस करने में परेशानी आ रही है. बाघ के झाबुआ के जंगल में पगमार्क मिल रहे हैं, इससे बाघ की वहां मौजूदगी का पता चल रहा है. पढ़ें: टेरिटरी की तलाश में बाघ लांघ रहे सरिस्का की दहलीज, वनकर्मियों की बढ़ी परेशानी उन्होंने बताया कि युवा बाघ को वापस सरिस्का में लाने के लिए अब झाबुआ के जंगल में पिंजरा लगाया गया है. संभावना है कि शिकार की तलाश में बाघ पिंजरे में आए. वहां 10 कैमरे भी लगाए गए हैं और वनकर्मियों की टीमें तैनात की गई है.