गरियाबंद: जिला मुख्यालय के पास पहली बार बाघ की मौजूदगी की खबर से इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों के मुताबिक 2 अलग अलग गांवों के ग्रामीणों ने बाघ को अलग अलग समय पर देखा. एक ग्रामीण ने बाघ को तब देखा जब वो जंगल में फुटू तोड़ने गया. ग्रामीण का कहना था कि वो बाघ को सामने देख दहशत में आ गया. किसी तरह से मौके से भागकर उसने अपनी जान बचाई. ग्रामीण ने बताया कि अगर वो मौके से नहीं भागता तो बाघ उसे अपना शिकार बना लेता.

बाघ की मौजूदगी से दहशत: वन विभाग की टीम ने भी गरियाबंद जिला मुख्यालय के पास बाघ के होने की खबर की पुष्टि की है. वन मंडलाधिकारी ने बताया कि बाघ की उम्र करीब चार साल की है. बाघ के जो फुट मार्क मिले हैं उससे पता चलता है कि बाघ नर है. वन विभाग के मुताबिक बाघ उदंती होते हुए गरियाबंद वनमंडल के जंगल में पहुंचा है.

पहली बार दिखा बाघ (ETV Bharat)

अलर्ट पर वन विभाग: बाघ और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर वन विभाग अलर्ट मोड पर है. वन विभाग ने हालात के मद्देनजर 9 दलों में करीब 70 कर्मचारियों की स्पेशल ड्यूटी लगाई है. वन विभाग के कर्मचारी जहां लोगों को अलर्ट कर रहे हैं वहीं बाघ के मूवमेंट पर भी नजर बनाए हुए हैं. वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. बाघ के पग मार्क का निशान लिया गया है. बाघ की निगरानी के लिए जंगल में ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं. ट्रैप कैमरों के जरिए दिन और रात दोनों समय पर बाघ की तस्वीरें इसमें ली जाती हैं.

एनटीसीए की गाइडलाइन: वन विभाग ने लोगों से कहा है कि वो बिना कारण जंगल की ओर खासकर बाघ जिधर है उधर नहीं जाएं. वनमंडलाधिकारी ने भी कहा है कि वो एनटीसीए की गाइडलाइन का पालन कर बाघ की सुरक्षा के सारे इंतजाम कर रहे हैं. लोगों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.

हमें सूचना मिली है कि एक 4 साल का नर बाघ गरियाबंद वनमंडल के जंगल में देखा गया है. हमने 9 दलों में 70 कर्मचारियों की तैनाती की है. ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं और पदचिह्नों के सैंपल लिए जा रहे हैं. ग्रामीणों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है. NTCA गाइडलाइंस के तहत बाघ की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है. राष्ट्रीय पशु जब किसी क्षेत्र में रहता है तो यह खुशी की बात होने के साथ-साथ जिम्मेदारी की भी बात है इसलिए उसकी और लोगों की सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं: लक्ष्मण सिंह, वनमंडल अधिकारी, गरियाबंद

क्या है एनटीसीए की गाइडलाइन: एनटीसीए की गाइडलाइन बाघों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत जारी की गई मानक और परामर्श दिशा निर्देश हैं. ये गाइडलाइन परियोजना टाइगर के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है, जिसमें अभयारण्यों का प्रबंधन, अवैध शिकार का मुकाबला करना, और स्थानीय लोगों की आजीविका पर ध्यान देना शामिल है. इनमें गांवों के पुनर्वास के लिए दिशानिर्देश, पर्यटन के लिए मानक और बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (MEE) के लिए फ्रेमवर्क भी शामिल है.