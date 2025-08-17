मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी जिले के रामगढ़वा थाना क्षेत्र के मुरला पंचायत में शनिवार सुबह एक बाघ के दिखने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया. बाघ की मौजूदगी की खबर तेजी से फैली, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया. देखते ही देखते गांव में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपने घरों में दुबक गए.

गेटमैन ने दी बाघ की सूचना: रेलवे ढाला संख्या 8-सी पर तैनात गेटमैन छोटेलाल ने सबसे पहले बाघ को देखा. उन्होंने बताया कि सुबह के समय वह केबिन की खिड़की से बाहर देख रहे थे, तभी करीब 100 मीटर दूर ईख के खेत से एक वन्य जीव को निकलते देखा. जैसे ही वह जानवर नजदीक आया, उन्होंने पहचान लिया कि यह एक बाघ है. छोटेलाल ने तुरंत इसकी सूचना रामगढ़वा थाने की पुलिस को दी.

पुलिस ने बढ़ाई सतर्कता: सूचना मिलते ही रामगढ़वा थाने की 112 पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और वन विभाग को स्थिति से अवगत कराया. साथ ही, ग्रामीणों को सावधानी बरतने और सुरक्षित रहने की सलाह दी. पुलिस ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके.

बाघ का वीडियो वायरल होने से दहशत: छोटेलाल के अनुसार, बाघ कुछ देर तक आसपास रहा और फिर वापस ईख के खेत की ओर चला गया. इस दौरान बाघ की गतिविधि का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वह ईख के खेत की ओर जाते हुए उसे देखा गया है. यह वीडियो गांव में तेजी से वायरल हो गया, जिसने ग्रामीणों के बीच और अधिक डर पैदा कर दिया है.

"सुबह के समय वह केबिन की खिड़की से बाहर देख रहे थे। उन्होंने करीब 100 मीटर दूर ईख के खेत से एक वन्य जीव को निकलते देखा. जब वह जानवर केबिन के नजदीक आया तो पहचान लिया कि वह बाघ है."-छोटेलाल, गेटमैन, रेलवे ढाला

वन विभाग ने शुरू की तलाश: वन विभाग के अधिकारी राज कुमार शर्मा ने बताया कि सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और बाघ को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी है. हालांकि, बाघ उस समय तक कहीं नजर नहीं आया. वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी और रात के समय अकेले बाहर न निकलने की अपील की. माइक के जरिए गांव में घोषणा की गई कि बाघ की मौजूदगी से मवेशियों और बच्चों को नुकसान हो सकता है, इसलिए विशेष सावधानी बरतें.

"यह एक वाइल्ड कैट है. बाघ के पंजों के निशान 9 से 15 इंच तक होते हैं लेकिन इस जानवर के पैरों के निशान मात्र 3.5 इंच के हैं."-राज कुमार शर्मा, अधिकारी, वन विभाग

ग्रामीणों में बना डर का माहौल: मुरला गांव और आसपास के क्षेत्रों में बाघ के दिखने की खबर ने ग्रामीणों में भय का माहौल पैदा कर दिया है. लोग अपने बच्चों और मवेशियों को लेकर चिंतित हैं. वन विभाग और पुलिस की टीमें स्थिति पर नजर रख रही हैं और बाघ को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं. ग्रामीणों को सलाह दी गई है कि जब तक स्थिति सामान्य न हो जाए, वे सतर्क रहें और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें.

ये भी पढ़ें-

धान के खेत में काम कर रहा था किसान, बाघ ने बनाया निवाला! टाइगर ट्रैकर पर भी हमला

Explainer: VTR में टाइगर वॉर, हमले में बाघ की मौत; जानिए क्यों होती है बाघों में टेरिटरी 'फाइट'

बिहार के VTR में बाघों के बीच भयंकर संघर्ष, नर बाघ की मौत.. भिखनाठोरी जंगल में मिला शव

हिरणों के शिकार का इंतजार कर रहे थे दो बाघ, तभी VTR पहुंच गए पर्यटक, फिर देखें क्या हुआ