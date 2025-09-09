ETV Bharat / state

पलामू टाइगर रिजर्व में बाघ सम्राट बना रहा अपनी टेरिटरी, रांची के सिल्ली के एक घर से किया गया था रेस्क्यू

पीटीआर के इलाके में बाघ सम्राट ने अपनी टेरिटरी बनाना शुरू किया है. ऐसा लंबे अरसे बाद हुआ है.

Tiger Samrat In PTR
पीटीआर में बाघ. (फोटो-ईटीवी भारत)
September 9, 2025

पलामू: बाघ सम्राट पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के इलाकों में अपना टेरिटरी बना रहा है. बाघ सम्राट पूरे टाइगर रिजर्व के इलाके में चारों तरफ घूम रहा है और अपने टेरिटरी का सीमांकन कर रहा है. बाघ सम्राट लगातार वन्यजीवों और मवेशियों का शिकार भी कर रहा है. रविवार को बाघ ने दो मवेशियों का शिकार किया था.

दरअसल, पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में एक लंबे अरसे के बाद किसी बाघ ने अपने टेरिटरी को बनाना शुरू किया है. बाघ अपना टेरिटरी 400 से 1000 वर्ग किलोमीटर तक बनाते हैं. बाघ सम्राट युवा है, सम्राट पलामू टाइगर रिजर्व के कर एवं बफर एरिया में लगातार दाखिल हो रहा है.

इस संबंध में पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना बताते हैं कि “पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में बाघ सम्राट जो किला बाघ के नाम से भी जाना जाता है अपना टेरिटरी बना रहा है.” उन्होंने बताया कि यह बाघ युवा और स्मार्ट है. यह स्मार्ट तरीके से शिकार कर रहा है और जंगली इलाकों में घूम रहा है. उपनिदेशक ने बताया कि पलामू टाइगर रिजर्व प्रबंधन लगातार उसके मूवमेंट पर अपनी निगरानी को रखे हुए. मूवमेंट वाले इलाके में उच्च क्षमता वाले कैमरे भी लगाए गए हैं.

रांची के सिल्ली से रेस्क्यू किया गया था बाघ सम्राट

पलामू टाइगर रिजर्व में अपने मूवमेंट को विकसित कर रहे बाघ सम्राट को जून के अंतिम सप्ताह में रांची के सिल्ली के मारदू गांव से रेस्क्यू किया गया था. बाघ मारदु के पुरंदर महतो के घर में घुस गया था, बाद में पलामू टाइगर रिजर्व ने उसका रेस्क्यू किया था. रेस्क्यू करने के बाद बाघ को पलामू के सॉफ्ट रिलीज सेंटर में रखा गया था. बारिश के दौरान बाघ सम्राट सॉफ्ट रिलीज सेंटर से बाहर निकला था और पूरे पलामू टाइगर रिजर्व में टेरिटरी बनाना शुरू किया था. रेस्क्यू के बाद भीड़ से बचाव के लिए बाघ को सिल्ली के थाना में भी ले जाया गया था.

पहली बार पलामू किला इलाके में देखा गया था बाघ सम्राट

दरअसल 2023 में पहली बार बाघ सम्राट पलामू किला के इलाके में देखा गया था. इसलिए पलामू टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने इस बाघ को किला बाघ नाम दिया था. बाद में यह बाघ लगातार झारखंड और बंगाल सीमा पर पुरुलिया के इलाके में अपना ठिकाना बनाए हुए था.

बाघ ने चतरा हजारीबाग खूंटी जैसे इलाकों में भी काफी दिनों तक ठिकाना बनाया था. बंगाल सीमा से वापसी के दौरान यह सिल्ली के इलाके में एक घर में दाखिल हो गया था. सिल्ली में रेस्क्यू के बाद इसका नाम सम्राट रखा गया. सम्राट ने मध्यप्रदेश के बांधवगढ़ से लेकर बंगाल सीमा के 800 किलोमीटर के कॉरिडोर को एक्टिवेट किया है.

