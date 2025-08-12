ETV Bharat / state

बगहा में किसान की जान लेने वाला बाघ पकड़ाया, अब पटना में होगा इलाज - BAGAHA TIGER

बगहा के घोड़ा घाट में किसान की हत्या करने वाले बाघ को वन विभाग ने ट्रेंकुलाइज कर पकड़ लिया गया है. पढ़ें पूरी खबर

बगहा में बाघ पकड़ाया
बगहा में बाघ पकड़ाया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 12, 2025 at 5:28 PM IST

3 Min Read

बगहा: नेपाल से भटककर भारत पहुंचे एक बाघ ने बगहा के घोड़ा घाट इलाके में कहर बरपाया जिसमें एक बुजुर्ग किसान की जान चली गई. घटना से दहशत में आए ग्रामीणों को राहत तब मिली जब वन विभाग ने बाघ को पकड़ने में सफलता पाई. अब इस बाघ को संजय गांधी जैविक उद्यान भेजा जा रहा है. जहां उसका इलाज और निगरानी की जाएगी.

खूंखार टाइगर पकड़ाया: दरअसल, बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) के गोवर्धना वन क्षेत्र के घोड़ा घाट इलाके में सोमवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई, जब 65 वर्षीय किसान मथुरा महतो पर एक बाघ ने अचानक हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया. इस हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई और वन विभाग ने तत्काल उच्च स्तरीय रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.

पिंजड़े में कैद खूंखार बाघ
पिंजड़े में कैद खूंखार बाघ (ETV Bharat)

बाघ ने फिर किया हमला: हमले के बाद बाघ घटनास्थल के पास ही छिपा हुआ था. जब शव को लाने गई वन विभाग की टीम वहां पहुंची तो बाघ ने फिर हमला कर दिया, जिसमें एक टाइगर ट्रैकर विजय उरांव घायल हो गए. वन विभाग ने बाघ की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेष टाइगर रेस्क्यू एक्सपर्ट्स की टीम को बुलाया जो लगातार बाघ के मूवमेंट को ट्रैक कर रही थी.

पकड़ने के लिए डार्ट गन का इस्तेमाल: मंगलवार की सुबह बाघ को नरिया सरेह के पास जंगल की सीमा के नजदीक देखा गया. वनकर्मियों ने स्थिति का आकलन कर बाघ को ट्रेंकुलाइज करने की योजना बनाई. ट्रेंकुलाइज करने के लिए विशेष प्रकार की दवा और डार्ट गन का इस्तेमाल किया गया, जिसे सही समय और दूरी से दागा गया.

12 साल का बुजुर्ग बाघ: बाघ को ट्रेंकुलाइज करते ही उसे बेहोशी की हालत में पिंजरे में डाला गया और मांगुराहा उप-स्वास्थ्य केंद्र लाया गया. वहां उसकी प्रारंभिक चिकित्सकीय जांच की गई, जिसमें सामने आया कि यह एक 11 से 12 साल का वृद्ध नर बाघ है.

शिकार के लिए पहुंची बस्ती में: अधिक उम्र होने की वजह से वह कमजोर हो चुका है और जंगल में शिकार नहीं मिल रहा शिकार यही कारण रहा कि वह इंसानी बस्तियों की ओर बढ़ा और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दे बैठा.

"बाघ नेपाल के चितवन नेशनल पार्क के माड़ी जंगल से भटक कर भारत आया था. यदि इस बाघ को वापस जंगल में छोड़ दिया जाता तो अन्य बाघों से संघर्ष में इसकी जान जा सकती थी. इसलिए इसे पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में स्थानांतरित कर बेहतर इलाज और देखभाल दी जाएगी." -नेशामणि, वन संरक्षक सह निदेशक

