धमतरी: उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व से स्वतंत्रता दिवस के दिन खुशी की खबर सामने आई है. यहां एक टाइगर चहलकदमी करता दिखा है. वन विभाग ने इसकी पुष्टि की है. उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के जंगल क्षेत्र में यह टाइगर घूमता नजर आया. सीतानदी टाइगर रिजर्व के उप निदेशक वरुण जैन ने इसे वन विभाग और टाइगर रिजर्व के लिए खुशी का पल बताया है.

सीतानदी टाइगर रिजर्व में कई सालों बाद दिखा बाघ: उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में पहली बार कई सालों बाद टाइगर की मौजूदगी देखी जा रही है.कभी बाघ के हलचल तो कभी पग के निशान वन विभाग को मिले हैं. इस बार वन विभाग द्वारा जंगलों में लगाए गए ट्रैप कैमरे में बाघ नजर आया है. स्वतंत्रता दिवस के दिन ये खुशी मिलने के बाद वन विभाग की खुशी दोगुनी हो गई है.

वन विभाग अलर्ट: बाघ की मौजूदगी होने के बाद वन विभाग अलर्ट भी है. इसके साथ ही जंगलों से लगे गांवों में सतर्कता बरतने की हिदायत जारी कर दी गई है. जुलाई के महीने में धमतरी वन मंडल के उत्तर सिंगपुर के जंगल में कई वर्षों बाद बाघ के आने की जानकारी मिली थी. यहां बाघ के पग चिन्ह दिखे जाने की पुष्टि वन विभाग ने की थी. अब ताजा मामले में एक बार फिर टाइगर खुद कैमरे में नजर आया है.

स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की सुबह सीतानदी टाइगर रिजर्व के जंगल में बाघ की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है. यह हमारे लिए खुशी की बात है. वन विभाग ने आसपास के गांवों में बाघ होने की मुनादी कर लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है. टाइगर को देखने या किसी मवेशी का शिकार होने पर तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को देने को कहा गया है-वरुण जैन,उप निदेशक, उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व

ग्रामीणों से वन विभाग की अपील: उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के उप निदेशक वरुण जैन ने कहा है कि तड़के सुबह और देर शाम को जंगल में किसी भी ग्रामीण को नहीं जाने की सलाह दी गई है. सिर्फ जरूरी काम से ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है. इस टाइगर रिजर्व से सटे गांवों में बच्चों को बाहर खेलने से मना किया गया है.