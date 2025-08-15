ETV Bharat / state

स्वतंत्रता दिवस पर टाइगर की चहलकदमी, ट्रैप कैमरे में बाघ की तस्वीरें कैद, वन विभाग खुश - TIGER MOVEMENT IN UDANTI SITANADI

स्वतंत्रता दिवस के दिन धमतरी से एक खुश करने वाली खबर आई है. यहां टाइगर घूमता नजर आया है.

TIGER MOVEMENT IN DHAMTARI
धमतरी में बाघ दिखा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 15, 2025 at 9:10 PM IST

3 Min Read

धमतरी: उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व से स्वतंत्रता दिवस के दिन खुशी की खबर सामने आई है. यहां एक टाइगर चहलकदमी करता दिखा है. वन विभाग ने इसकी पुष्टि की है. उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के जंगल क्षेत्र में यह टाइगर घूमता नजर आया. सीतानदी टाइगर रिजर्व के उप निदेशक वरुण जैन ने इसे वन विभाग और टाइगर रिजर्व के लिए खुशी का पल बताया है.

सीतानदी टाइगर रिजर्व में कई सालों बाद दिखा बाघ: उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में पहली बार कई सालों बाद टाइगर की मौजूदगी देखी जा रही है.कभी बाघ के हलचल तो कभी पग के निशान वन विभाग को मिले हैं. इस बार वन विभाग द्वारा जंगलों में लगाए गए ट्रैप कैमरे में बाघ नजर आया है. स्वतंत्रता दिवस के दिन ये खुशी मिलने के बाद वन विभाग की खुशी दोगुनी हो गई है.

वन विभाग अलर्ट: बाघ की मौजूदगी होने के बाद वन विभाग अलर्ट भी है. इसके साथ ही जंगलों से लगे गांवों में सतर्कता बरतने की हिदायत जारी कर दी गई है. जुलाई के महीने में धमतरी वन मंडल के उत्तर सिंगपुर के जंगल में कई वर्षों बाद बाघ के आने की जानकारी मिली थी. यहां बाघ के पग चिन्ह दिखे जाने की पुष्टि वन विभाग ने की थी. अब ताजा मामले में एक बार फिर टाइगर खुद कैमरे में नजर आया है.

स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की सुबह सीतानदी टाइगर रिजर्व के जंगल में बाघ की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है. यह हमारे लिए खुशी की बात है. वन विभाग ने आसपास के गांवों में बाघ होने की मुनादी कर लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है. टाइगर को देखने या किसी मवेशी का शिकार होने पर तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को देने को कहा गया है-वरुण जैन,उप निदेशक, उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व

ग्रामीणों से वन विभाग की अपील: उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के उप निदेशक वरुण जैन ने कहा है कि तड़के सुबह और देर शाम को जंगल में किसी भी ग्रामीण को नहीं जाने की सलाह दी गई है. सिर्फ जरूरी काम से ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है. इस टाइगर रिजर्व से सटे गांवों में बच्चों को बाहर खेलने से मना किया गया है.

9 माह की बच्ची ने करैत सांप को काटा, सांप की मौत, बस्तर में अनोखा मामला

विश्व बाघ दिवस पर रेत कला के जरिए जागरूकता बढ़ाने का प्रयास, देखें वीडियो

धमतरी में टाइगर, बाघ के पग चिन्ह मिलने से वन विभाग अलर्ट, 10 गांवों में मुनादी

धमतरी: उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व से स्वतंत्रता दिवस के दिन खुशी की खबर सामने आई है. यहां एक टाइगर चहलकदमी करता दिखा है. वन विभाग ने इसकी पुष्टि की है. उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के जंगल क्षेत्र में यह टाइगर घूमता नजर आया. सीतानदी टाइगर रिजर्व के उप निदेशक वरुण जैन ने इसे वन विभाग और टाइगर रिजर्व के लिए खुशी का पल बताया है.

सीतानदी टाइगर रिजर्व में कई सालों बाद दिखा बाघ: उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में पहली बार कई सालों बाद टाइगर की मौजूदगी देखी जा रही है.कभी बाघ के हलचल तो कभी पग के निशान वन विभाग को मिले हैं. इस बार वन विभाग द्वारा जंगलों में लगाए गए ट्रैप कैमरे में बाघ नजर आया है. स्वतंत्रता दिवस के दिन ये खुशी मिलने के बाद वन विभाग की खुशी दोगुनी हो गई है.

वन विभाग अलर्ट: बाघ की मौजूदगी होने के बाद वन विभाग अलर्ट भी है. इसके साथ ही जंगलों से लगे गांवों में सतर्कता बरतने की हिदायत जारी कर दी गई है. जुलाई के महीने में धमतरी वन मंडल के उत्तर सिंगपुर के जंगल में कई वर्षों बाद बाघ के आने की जानकारी मिली थी. यहां बाघ के पग चिन्ह दिखे जाने की पुष्टि वन विभाग ने की थी. अब ताजा मामले में एक बार फिर टाइगर खुद कैमरे में नजर आया है.

स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की सुबह सीतानदी टाइगर रिजर्व के जंगल में बाघ की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है. यह हमारे लिए खुशी की बात है. वन विभाग ने आसपास के गांवों में बाघ होने की मुनादी कर लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है. टाइगर को देखने या किसी मवेशी का शिकार होने पर तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को देने को कहा गया है-वरुण जैन,उप निदेशक, उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व

ग्रामीणों से वन विभाग की अपील: उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के उप निदेशक वरुण जैन ने कहा है कि तड़के सुबह और देर शाम को जंगल में किसी भी ग्रामीण को नहीं जाने की सलाह दी गई है. सिर्फ जरूरी काम से ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है. इस टाइगर रिजर्व से सटे गांवों में बच्चों को बाहर खेलने से मना किया गया है.

9 माह की बच्ची ने करैत सांप को काटा, सांप की मौत, बस्तर में अनोखा मामला

विश्व बाघ दिवस पर रेत कला के जरिए जागरूकता बढ़ाने का प्रयास, देखें वीडियो

धमतरी में टाइगर, बाघ के पग चिन्ह मिलने से वन विभाग अलर्ट, 10 गांवों में मुनादी

For All Latest Updates

TAGGED:

UDANTI SITANADI TIGER RESERVEसीतानदी टाइगर रिजर्व में बाघधमतरी में टाइगरधमतरी वन विभागTIGER MOVEMENT IN UDANTI SITANADI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.