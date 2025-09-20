ETV Bharat / state

बाघ ने पालतू बिल्ली को चंद सेकंड में बनाया शिकार, वन्यजीव विशेषज्ञ ने जंगलों के लिए जताई चिंता

रामनगर: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास अक्सर ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं, जो न केवल चौंकाने वाले होते हैं, बल्कि इंसान और जंगल के रिश्ते पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं. ऐसा ही एक नया वीडियो अब चिमटाखाल के पास से सामने आया है. इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जंगल का राजा बाघ एक पालतू बिल्ली का शिकार कर रहा है. यह दृश्य देखने में सामान्य शिकार जैसा भले लगे, लेकिन वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि यह बहुत बड़ा सबक है. विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि पालतू जानवरों की मौजूदगी जंगल और वन्यजीवों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है.

वन्यजीव विशेषज्ञ सुमंथा घोष के अनुसार, पालतू जानवर इंसानों के साथ रहते हैं और अक्सर उनसे कई तरह के वायरस या संक्रमण जंगल तक पहुंच जाते हैं. यह संक्रमण वन्यजीवों के जीवन के लिए घातक साबित हो सकते हैं.

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे कुत्तों से फैलने वाला कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (Canine Distemper Virus) कई बार बाघों, तेंदुओं और अन्य मांसाहारी प्रजातियों में पाया गया है. यह बीमारी जंगली जानवरों की जान तक ले सकती है.

एक्सपर्ट सुमंथा घोष कहते हैं कि यह हमारे क्षेत्र का एक दुर्लभ वीडियो है, जिसमें एक बाघ पालतू बिल्ली का शिकार कर रहा है. उनका कहना है कि इसका संदेश बहुत बड़ा है. क्योंकि यह संभवतः पहला डॉक्यूमेंटेड मामला है, जिसमें इस तरह की घटना हमारे इलाके में दर्ज हुई है. जिस तरह कुत्ते और बिल्लियां इंसानी गतिविधियों की वजह से जंगल के अंदर जा रहे हैं. उसे समझना बेहद जरूरी है.