ETV Bharat / state

बाघ ने पालतू बिल्ली को चंद सेकंड में बनाया शिकार, वन्यजीव विशेषज्ञ ने जंगलों के लिए जताई चिंता

रामगनर के चिमटाखाल में बाघ ने पालतू बिल्ली को निवाला बनाया.

Tiger hunt cat
बाघ ने पालतू बिल्ली को चंद सेकंड में बनाया शिकार (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 20, 2025 at 5:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रामनगर: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास अक्सर ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं, जो न केवल चौंकाने वाले होते हैं, बल्कि इंसान और जंगल के रिश्ते पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं. ऐसा ही एक नया वीडियो अब चिमटाखाल के पास से सामने आया है. इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जंगल का राजा बाघ एक पालतू बिल्ली का शिकार कर रहा है. यह दृश्य देखने में सामान्य शिकार जैसा भले लगे, लेकिन वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि यह बहुत बड़ा सबक है. विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि पालतू जानवरों की मौजूदगी जंगल और वन्यजीवों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है.

वन्यजीव विशेषज्ञ सुमंथा घोष के अनुसार, पालतू जानवर इंसानों के साथ रहते हैं और अक्सर उनसे कई तरह के वायरस या संक्रमण जंगल तक पहुंच जाते हैं. यह संक्रमण वन्यजीवों के जीवन के लिए घातक साबित हो सकते हैं.

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे कुत्तों से फैलने वाला कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (Canine Distemper Virus) कई बार बाघों, तेंदुओं और अन्य मांसाहारी प्रजातियों में पाया गया है. यह बीमारी जंगली जानवरों की जान तक ले सकती है.

एक्सपर्ट सुमंथा घोष कहते हैं कि यह हमारे क्षेत्र का एक दुर्लभ वीडियो है, जिसमें एक बाघ पालतू बिल्ली का शिकार कर रहा है. उनका कहना है कि इसका संदेश बहुत बड़ा है. क्योंकि यह संभवतः पहला डॉक्यूमेंटेड मामला है, जिसमें इस तरह की घटना हमारे इलाके में दर्ज हुई है. जिस तरह कुत्ते और बिल्लियां इंसानी गतिविधियों की वजह से जंगल के अंदर जा रहे हैं. उसे समझना बेहद जरूरी है.

उन्होंने कहा कि केवल आम जनता ही नहीं, बल्कि वन विभाग को भी इस खतरे को गंभीरता से लेना होगा. ग्रामीण इलाकों में खुले में घूमने वाले कुत्ते और बिल्लियां जब जंगल में चले जाते हैं तो वे वायरस के वाहक बन सकते हैं. बाघ या तेंदुए जैसे शिकारी जब इनका शिकार करते हैं तो संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं. इसीलिए जरूरी है कि लोगों को जागरूक किया जाए और पालतू जानवरों पर नियंत्रण रखा जाए. साथ ही वन विभाग को भी निगरानी बढ़ानी होगी, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और जंगल का प्राकृतिक संतुलन सुरक्षित रह सके.

जंगल के किनारे बसे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अक्सर अपने पालतू पशुओं को खुले में छोड़ देते हैं. कई बार ये जानवर जंगल में चले जाते हैं और शिकारी प्रजातियों का शिकार बन जाते हैं. यह न केवल वन्यजीवों के लिए खतरनाक है, बल्कि पालतू जानवरों की असामयिक मौत का कारण भी बनता है.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

बाघ ने बिल्ली को बनाया शिकारचिमटाखाल में बाघ ने किया शिकारPET CAT HUNTINGCORBETT TIGER RESERVETIGER HUNT CAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आपदा के जख्मों से कराहा देहरादून, दर्द से सहमी 'जिंदगियां' हुई कैद, रफ्तार पर लगी ब्रेक

उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 2 की तारीखों का ऐलान, इतना रहेगा प्राइज मनी, बॉलीवुड सितारे लगाएंगे तड़का!

बारिश से कमजोर हो रहा उत्तराखंड का ग्रीन 'गोल्ड', साइंटिस्ट ने दी गंभीर चेतावनी, जानिये इसका असर

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.