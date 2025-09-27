रणथंभौर से कोटा के खातौली पहुंचा टाइगर, पशु का किया शिकार, ढूंढ़ने में लगी टीमें
रणथंभौर से निकला टाइगर टी 107 कोटा के खातौली में पहुंचा और एक पशु का शिकार भी कर डाला. इससे लोगों में दहशत है.
Published : September 27, 2025 at 6:20 PM IST
कोटा: सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व से एक टाइगर कोटा जिले के खातौली एरिया में आ गया है. जहां पर उसने एक पशु का शिकार किया है. इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. टाइगर रणथंभौर से निकलकर सीधा इस एरिया में पहुंचा है. जहां पर दो से तीन दिनों से उसकी मूवमेंट बना हुआ है.
टाइगर को इलाके में देखने के बाद लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी. वन विभाग की टीम इलाके में पहुंची और उसने टाइगर होने की पुष्टि की है. उसकी पहचान ट्रैप कैमरा फुटेज सामने आने के बाद रणथंभौर की टी-107 सुल्ताना बाघिन के शावक के रूप में हुई है. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोटा के उपवन संरक्षक अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव का कहना है कि रणथंभौर से सुल्ताना का बेटा टाइगर टी 107 का मूवमेंट खातौली के आसपास बालूपा में आया है. एक शिकार की भी पुष्टि हुई है.
टाइगर की तलाश के लिए मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा वन विभाग और रणथंभौर टाइगर रिजर्व की टीम लगी हुई है. जिनमें 50 से ज्यादा व्यक्ति हैं. इसके अलावा मूवमेंट ट्रैस करने के लिए ड्रोन कैमरा, कैमरा ट्रैप भी लगाया गया है. अगस्त 2023 में जन्मा यह टाइगर अब सब एडल्ट हो चुका है. टाइगर के मूवमेंट के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. बालुपा निवासी दिनेश का कहना है कि बालूपा, संग्रामपुरा, कैथूदा, देलोदा के आसपास टाइगर है. जिसमें एक तरफ चंबल नदी है और दूसरी तरफ पार्वती नदी है. इन दोनों के बीच में ही टाइगर घूम रहा है.