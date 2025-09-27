ETV Bharat / state

रणथंभौर से कोटा के खातौली पहुंचा टाइगर, पशु का किया शिकार, ढूंढ़ने में लगी टीमें

कोटा: सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व से एक टाइगर कोटा जिले के खातौली एरिया में आ गया है. जहां पर उसने एक पशु का शिकार किया है. इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. टाइगर रणथंभौर से निकलकर सीधा इस एरिया में पहुंचा है. जहां पर दो से तीन दिनों से उसकी मूवमेंट बना हुआ है.

टाइगर को इलाके में देखने के बाद लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी. वन विभाग की टीम इलाके में पहुंची और उसने टाइगर होने की पुष्टि की है. उसकी पहचान ट्रैप कैमरा फुटेज सामने आने के बाद रणथंभौर की टी-107 सुल्ताना बाघिन के शावक के रूप में हुई है. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोटा के उपवन संरक्षक अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव का कहना है कि रणथंभौर से सुल्ताना का बेटा टाइगर टी 107 का मूवमेंट खातौली के आसपास बालूपा में आया है. एक शिकार की भी पुष्टि हुई है.