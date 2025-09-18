ETV Bharat / state

सीतापुर में युवती को उठा ले गया जंगली जानवर; मां बोली- उसके सामने बाघ ने किया हमला, वन विभाग का इंकार

युवती की तय हो चुकी थी शादी, पुलिस और वन विभाग की टीम ने छानबीन की, लेकिन नहीं मिला कोई सुराग.

सीतापुर में बाघ की दहशत.
सीतापुर में बाघ की दहशत. (Photo Credit; ETV BHARAT)
सीतापुर: जिले के मछरेहटा क्षेत्र में शौच के लिए निकली मां-बेटी पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया. मां का कहना है कि बेटी पर बाघ ने हमला किया. उसने बेटी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाघ उसे जंगल में खींच ले गया. इधर, सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने छानबीन की. फिलहाल, अफसरों का कहना है कि अभी यह नहीं कहा जा सकता कि हमला करने वाला जानवर बाघ है. मां ने बताया कि घर में बेटी की शादी की तैयारियां चल रही हैं, इस बीच यह घटना हो गई.

सीतापुर में बाघ की दहशत. (Video Credit; ETV BHARAT)

घटना गुरुवार सुबह करीब 6 बजे की है. प्रेमा देवी अपनी बेटी कामिनी (18) के साथ शौच के लिए खेतों की तरफ गई थी. प्रेमा देवी के मुताबिक, बेटी ने आवाज लगाकर कहा कि मां यहां बाघ है, भागो. जब तक वह कुछ समझ पाती, तब तक बाघ कामिनी पर झपट पड़ा. मां ने रोते हुए बताया कि वह बाघ से बेटी को छुड़ाने लगी, लेकिन कमजोर पड़ गईं. शोर मचाया ताकि गांव के लोग उसकी मदद को आ सकें. इधर बाघ बेटी को लेकर खेतों के बीच गायब हो गया.

प्रेमा के रोने-चिल्लाने पर ग्रामीण कुछ देर में पहुंच गए. तुरंत पुलिस और वन विभाग को सूचना दी गई. पुलिस और वन विभाग की टीम ने घटनास्थल पर जंगली जानवर के पद चिह्न तलाश किए. अभी तक कोई खास सुराग हासिल नहीं हो सका है. मां प्रेमा देवी ने बताया कि कामिनी की शादी तय थी. घर में शादी की तैयारियां चल रहीं थीं.

इस मामले में डीएफओ नवीन खंडेलवाल के अनुसार अभी इस बात की पुष्टि नही हुई है कि युवती को उठा ले जाने वाला जानवर कौन सा है. न ही मौके पर किसी तरह का कोई सुराग मिला है. सुबह साढ़े 6 बजे से तलाश की जा रही है. अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है. मौके पर टाइगर ट्रैकर भी पहुंच चुके हैं. ड्रोन से ट्रैक करने की प्रक्रिया की जा रही है.

