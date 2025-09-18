ETV Bharat / state

सीतापुर में युवती को उठा ले गया जंगली जानवर; मां बोली- उसके सामने बाघ ने किया हमला, वन विभाग का इंकार

सीतापुर में बाघ की दहशत. ( Photo Credit; ETV BHARAT )

सीतापुर: जिले के मछरेहटा क्षेत्र में शौच के लिए निकली मां-बेटी पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया. मां का कहना है कि बेटी पर बाघ ने हमला किया. उसने बेटी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाघ उसे जंगल में खींच ले गया. इधर, सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने छानबीन की. फिलहाल, अफसरों का कहना है कि अभी यह नहीं कहा जा सकता कि हमला करने वाला जानवर बाघ है. मां ने बताया कि घर में बेटी की शादी की तैयारियां चल रही हैं, इस बीच यह घटना हो गई. सीतापुर में बाघ की दहशत. (Video Credit; ETV BHARAT) घटना गुरुवार सुबह करीब 6 बजे की है. प्रेमा देवी अपनी बेटी कामिनी (18) के साथ शौच के लिए खेतों की तरफ गई थी. प्रेमा देवी के मुताबिक, बेटी ने आवाज लगाकर कहा कि मां यहां बाघ है, भागो. जब तक वह कुछ समझ पाती, तब तक बाघ कामिनी पर झपट पड़ा. मां ने रोते हुए बताया कि वह बाघ से बेटी को छुड़ाने लगी, लेकिन कमजोर पड़ गईं. शोर मचाया ताकि गांव के लोग उसकी मदद को आ सकें. इधर बाघ बेटी को लेकर खेतों के बीच गायब हो गया.