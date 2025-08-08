Essay Contest 2025

टाइगर के हमले से 22 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत, गांव वालों ने कहा था दहाड़ने की आवाजें आती हैं - KATNI TIGER KILLS YOUTH

कटनी के बरही वन परिक्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना, झाड़ियों में छिपे टाइगर ने अचानक किया हमला, वन विभाग की टीमें पहुंचीं.

KATNI TIGER KILLS YOUTH
वन विभाग को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 9:44 AM IST

Updated : August 8, 2025 at 10:57 AM IST

कटनी : मध्य प्रदेश के कटनी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां बरही वन परिक्षेत्र की बिछपुरा बीट में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक जंगल से एक बाघ ने आकर युवक को अपने जबड़े में दबोच लिया. बाघ का हमला इतना जोरदार था कि पलभर में युवक की दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है. वहीं, वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई हैं.

झाड़ियों में छिपा था बाघ, अचानक किया हमला

मृतक के पिता सुरेश सिंह ने बताया, '' धर्मेंद्र अपने मवेशियों को चराने जंगल गया था, तभी झाड़ियों में छिपे बाघ ने अचानक हमला कर दिया. हमले में उसकी मौके पर ही मौत हो गई है.'' वहीं, घटना की सूचना मिलते ही बरही वन परिक्षेत्र के अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई करते हुए पोस्टमॉर्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है.

KATNI BARHI TIGER ATTACK
झाड़ियों में छिपा था बाघ, अचानक किया हमला (Etv Bharat)

वन विभाग को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार

इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे वन विभाग के एक अधिकारी ने कहा, '' जब तक पोर्टमॉर्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक वह कैमरे पर कुछ भी नहीं कह सकते कि युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई हैं. मृतक की पहचान धर्मेंद्र सिंह पिता सुरेश सिंह उम्र 22 वर्ष, निवासी बिछपुरा के रूप में हुई है. मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. साथ ही टाइगर को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है.''

22 year old killed by tiger
22 वर्षीय युवक की मौत से गांव में पसरा मातम (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें- टाइगर स्टेट बनता जा रहा शिकारी स्टेट, 5 सालों में मध्य प्रदेश में 2274 शिकार

गांव में सुनाई देती है टाइगर की दहाड़

वन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है, वहीं ग्रामीणों ने जंगल में गश्त बढ़ाने और बाघ के आतंक को रोकने की मांग की है. ग्रामीणों का यह भी कहना है कि इसे पूर्वी गांव से लगे जंगलों में बाघ के दहाड़ की गंज आए दिन सुनाई देती है. ग्रामीणों का आरोप है कि इसे लेकर वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई थी लेकिन कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा था. अगर वन विभाग यहां ध्यान देता तो शायद यह घटना घटित नहीं होती.

यह भी पढ़ें - टेरिटरी में दखल बाघ को नहीं आया पसंद, बाघिन को उतारा मौत के घाट

वहीं, इस मामले में वन विभाग के अधिकारियों ने मीडिया से फोन पर कहा कि जांच की जारी है. साथ ही ये बाघ का हमला है या तेंदुए का इसकी पड़ताल की जा रही है.

