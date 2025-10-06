ETV Bharat / state

दो लाख का इनामी टीआई संजीत मावई गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर दी थी डेडलाइन

जानकारी के मुताबिक 15 जुलाई 2024 को बीलाखेड़ी के रहने वाले देवा पारदी (25) की शादी गुना के गोकुल सिंह चक पर होने वाली थी. 14 जुलाई की शाम को उसकी बारात गुना के लिए निकलनी थी. शाम 4:30 बजे पुलिस गांव में पहुंची. जिस ट्रैक्टर पर बारात जाना थी, उसी से देवा और उसके चाचा गंगाराम को पुलिस ले गई. 14 जुलाई को ही परिवार वालों को पता चला कि पुलिस कस्टडी में देवा की मौत हो गई है. आरोप लगा कि म्यान थाने में देवा और उसके चाचा से मारपीट की गई जिससे उसकी मौत हो गई.

कुछ दिनों पूर्व इसी मामले में सीबीआई ने तत्कालीन ऊमरी पुलिस चौकी प्रभारी उत्तम सिंह कुशवाह को पकड़ा था, जो इंदौर की जेल में बंद है. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को हाल ही में हुई सुनवाई में 8 अक्टूबर तक संजीत मावई को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे.

शिवपुरी/गुना: गुना में पुलिस हिरासत में देवा पारदी(24) की मौत के मामले में फरार चल रहे टीआई संजीत मावई को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है. उसे स्थानीय गुना पुलिस के सहयोग से गुना-बदरवास रोड से गिरफ्तार किया गया. जानकारी के मुताबिक उसने शिवपुरी के बदरवास पुलिस थाने में सरेंडर किया. वहीं पुलिस उसको गिरफ्तार करने की बात कह रही है.

चोरी के मामले में चाचा-भतीजे को लिया था हिरासत में

मामले के अनुसार 24 वर्षीय देवा पारदी को उसके चाचा के साथ 14 जुलाई 2024 को विवाह समारोह से पुलिस अधिकारियों ने उठा लिया. पुलिस का दावा था "ये लोग चोरी की घटना में शामिल हैं." युवक के चाचा गंगाराम पारदी का आरोप था "उसके सामने ही उसके भतीजे देवा को पुलिस थाने में यातनाएं दी गईं. उसे रस्सियों से बांधकर पीटा गया. रस्सी से लटकाया गया और छत से उल्टा लटका दिया गया. दम घुटाने के लिए उस पर बार-बार पानी डाला गया. दरअसल, पुलिस चोरी की घटना को कबूल करवाना चाहते थे. उसके भतीजे देवा को 3 घंटे तक प्रताड़ित किया गया. देवा पुलिस की यातना सहन नहीं कर सका और पुलिसकर्मियों के सामने ही उसने दम तोड़ दिया."

मजिस्ट्रियल जांच के बाद पुलिसकर्मियों पर हुई थी एफआईआर

इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच हुई. शिवपुरी मेडिकल कॉलेज से मृतक की हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट, ग्वालियर से विसरा रिपोर्ट मंगाई गई. मजिस्ट्रियल जांच में यह कहा गया कि देवा पारदी की मौत पुलिस कस्टडी के दौरान मारपीट और प्रताड़ना के कारण असामान्य परिस्थितियों में मौत हुई. मजिस्ट्रियल जांच के बाद पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई थी. म्याना थाने में 5 सितंबर को मामला दर्ज हुआ.

हालांकि, इसमें पुलिसकर्मियों के नाम नहीं थे. आरोपियों के नाम की जगह तीन फूल और अन्य 7-8 पुलिसकर्मी लिखा हुआ था. 4 सितंबर को म्याना थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी संजीत मावई, देवराज सिंह परिहार और उमरी चौकी प्रभारी उत्तम सिंह कुशवाह को लाइन अटैच किया गया था. तब से इस मामले की विवेचना गुना पुलिस ही कर रही थी.

गुना पुलिस संजीत को बदरवास थाना लेकर पहुंची यहां उसने किया सरेंडर

बदरवास थाना प्रभारी विकास यादव ने बताया "संजीत मावई बदरवास थाना क्षेत्र के हाइवे पर किसी ढाबे पर खाना खा रहे थे. इसी दौरान गुना पुलिस ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया था. बाद में गुना पुलिस संजीत को बदरवास थाना लेकर पहुंची यहां संजीत ने सरेंडर किया. चूंकि सीबीआई को गिरफ्तार करना था. सूचना बाद सीबीआई बदरवास थाना पहुंची और संजीत मावई को अपने साथ ले गई.