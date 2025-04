ETV Bharat / state

दिल्ली में आंधी-तूफान का कहर, इमारत की दीवार गिरने से एक की मौत, कई जगह पेड़ गिरने से वाहन क्षतिग्रस्त, आज भी है अलर्ट - THUNDERSTROM IN DELHI

दिल्ली में आंधी-तूफान का कहर ( SOURCE: ETV BHARAT )

Published : April 12, 2025 at 7:34 AM IST | Updated : April 12, 2025 at 8:29 AM IST

नई दिल्ली: शुक्रवार शाम दिल्ली-NCR में आंधी तूफान ने खूब कहर बरपाया. कई इलाकों में पेड़ गिरे तो कुछ जगहों पर बत्ती घंटों गुल रही. ट्रैफिक बाधित रहा. मेट्रो रूट्स डायवर्ट किए गए. लेकिन दुखद खबर पूर्वी दिल्ली के चंद्र विहार इलाके से आई. जहां एक निर्माणाधीन इमारत की दीवार अचानक भरभरा कर गिर पड़ी और इस हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई. घटना शुक्रवार देर शाम की है जब तेज़ हवाओं के साथ आए तूफ़ान के चलते चंद्र विहार इलाके में एक निर्माणाधीन छठी मंज़िला इमारत की दीवार गिर गई. दीवार गिरने से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक महिला और तीन पुरुष शामिल हैं. घायलों को तुरंत पास के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहा एक शख्स को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरी, एक व्यक्ति की मौत (SOURCE: ETV BHARAT) दमकल अधिकारीयों ने बताया कि शुक्रवार शाम चंद्र विहार इलाके में मकान की दिवार गिरने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची. मलवे को हटाया गया. घायलों को अस्पताल ले जाया गया. जहा डॉक्टर ने एक शख्स को मृत घोषित कर दिया. स्थानीय लोगों के मुताबिक, यह इमारत अवैध रूप से बनाई जा रही थी और छठी मंजिल का निर्माण नियमों के खिलाफ किया जा रहा था। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक रविंद्र सिंह नेगी भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही एमसीडी टीम भी मौके पर पहुंची है. क्षतिग्रस्त हिस्से की दीवार को हटा दिया गया है. ताकि दुबारा हादसा नहीं हो. उन्होंने कहा कि हिसाब से के जिम्मेदार लोगों को बक्शा नहीं जाएगा. मृतक परिवार को मुआवजा दिलाने की भी कोशिश की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जानकारी उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के संज्ञान में डाल दी है. फिलहाल, बिल्डर मौके से फरार बताया जा रहा है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आज भी आंधी-तूफान का येलो अलर्ट (SOURCE: ANI) पूर्वी दिल्ली के एडीसीपी 1 विनीत कुमार ने कहा कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया है, शाम करीब 7 बजे हमें एक पीसीआर कॉल मिली. जब हम मौके पर पहुंचे, तो हमें पता चला कि 6 मंजिला इमारत का निर्माण चल रहा था और इमारत की एक दीवार गिर गई है. एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो घायल हो गए. घायलों को अस्पताल ले जाया गया है. धूल भरे तूफान के दौरान दीवार गिर गई. 15 उड़ानों को किया गया डायवर्ट: इससे पहले, हवाई अड्डे के सूत्रों के अनुसार, धूल भरे तूफान और तेज हवाओं के कारण पंद्रह उड़ानों को डायवर्ट किया गया था और कई में देरी हुई थी. दिल्ली में शुक्रवार शाम को धूल भरा तूफान के बाद कई इलाकों में मौसम में बदलाव आया. लोगों को गर्मी से राहत मिली लेकिन कई जगह परेशानी भी उठानी पड़ी. दिल्ली और उत्तरी इलाकों में अचानक मौसम में आए बदलाव के बाद एयर इंडिया ने अपने यात्रियों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है. परामर्श के अनुसार, भारी आंधी और तेज हवाओं ने उत्तर भारत के कई इलाकों में उड़ान संचालन को प्रभावित किया है, जिसके कारण दिल्ली से आने वाली एयर इंडिया की कुछ उड़ानों का मार्ग बदल दिया गया है या उनमें देरी हो रही है. कई इलाकों में बत्ती रही गुल: धूल भरी आंधी और बारिश के बीच राजधानी के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई. दरअसल कई इलाकों में बिजली की तारों पर पेड़ गिर गए. जिससे बिजली सप्लाई में रुकावट आई. टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के प्रवक्ता ने कहा दिल्ली में मौसम परिवर्तन के कारण प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में नरेला, बवाना, बादली और मंगोलपुरी के कुछ हिस्से शामिल थे. उन्होंने जनता से अपील की है कि वो इस मौसम में सतर्क रहें और बिजली ना आने पर 19124 पर 24x7 टोल-फ्री हेल्पलाइन पर कॉल कर जानकारी दे सकते हैं. ट्रैफिक हुआ बाधित: शुक्रवार शाम को धूल भरी आंधी चलने से कुछ इलाकों में पेड़ गिर गए और लोगों ने घरों में धूल घुसने से रोकने के लिए खिड़कियां बंद कर लीं. पेड़ों या उनकी शाखाओं के गिरने से यातायात भी बाधित हुआ. आज भी येलो अलर्ट: मौसम विभाग ने शनिवार को भी आंधी तूफान और हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. ये भी पढ़ें- दिल्ली-NCR में धूल भरी आंधी के बाद हुई बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी ये भी पढ़ें- दिल्ली में आज से चलेंगी ठंडी हवाएं, आंधी और बारिश का भी अलर्ट जारी, पढ़िए-मौसम की रिपोर्ट

