बिजनौर: शिवाला कलां थाना क्षेत्र के गांव सरकथल में रविवार को एक हादसे ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया. कुएं में गये दो सगे भाइयों समेत तीन युवकों की दम घुटने से मौत हो गई.

छत्रपाल को बचाने गए थे हिमांशु और कशिश: चांदपुर सीओ देश दीपक ने बताया कि रविवार सुबह करीब 11 बजे गांव निवासी छत्रपाल सिंह अपने खेत में बने कुएं में मोटर देखने उतरे थे. इसी दौरान वह अचानक बेहोश हो गए. मौके पर मौजूद कशिश और उसका सगा भाई हिमांशु, छत्रपाल को बचाने के लिए कुएं में उतर गए.

जानकारी देता ग्रामीण (Video Credit: ETV Bharat)

जहरीली गैस के कारण तीनों की हुई मौत: वहां जहरीली गैस के कारण दोनों भी बेहोश हो गए. वहां मौजूद युवक चेतन ने तीनों को बेसुध देखकर शोर मचाया. इसके बाद ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे. लोगों ने रस्सी की मदद से तीनों को बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) लेकर पहुंचे. वहां चिकित्सक ने तीनों को मृत घोषित कर दिया.

गांव में मातम का माहौल: चांदपुर सीओ देश दीपक ने कहा कि इस हादसे में दो भाइयों समेत तीनों युवकों की मौत हो गई है. कुएं में जहरीले गैस से तीनों की मौत हुई है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस घटना के बाद पूरे गांव में गम का माहौल है. यह घटना पूरे गांव के लिए दर्दनाक सबक बन गई है.

