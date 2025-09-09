ETV Bharat / state

संभल में मेरठ-बदायूं हाइवे पर खड़े ट्रक में घुसी तेज रफ्तार बाइक; तीन युवकों की दर्दनाक मौत

संभल में खड़े ट्रक में घुसी तेज रफ्तार बाइक. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 9, 2025 at 11:48 AM IST 2 Min Read