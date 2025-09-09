ETV Bharat / state

संभल में मेरठ-बदायूं हाइवे पर खड़े ट्रक में घुसी तेज रफ्तार बाइक; तीन युवकों की दर्दनाक मौत

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर के फार्मासिस्ट दीपक यादव ने बताया कि सड़क हादसे में घायल तीनों युवकों की मौत हुई है.

संभल में खड़े ट्रक में घुसी तेज रफ्तार बाइक.
संभल में खड़े ट्रक में घुसी तेज रफ्तार बाइक. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 11:48 AM IST

संभल: मेरठ-बदायूं हाइवे पर खड़े ट्रक में तेज रफ्तार बाइक जा घुसी. सोमवार देर रात हुए इस भीषण हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. एक्सीडेंट के बाद पुलिस तीनों को गुन्नौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया.

जानकारी के मुताबिक, मृतकों की पहचान रेहान (18) पुत्र अलहानूर निवासी राजपुरा, अरमान (16) पुत्र कल्लू और हरनेम (16) पुत्र हाशिम, निवासी नदाल, थाना सहसवान, जिला बदायूं के रूप में हुई है. तीनों युवक गुन्नौर के नेहरू चौक स्थित एक ढाबे पर काम करते थे.

सोमवार आधी रात के बाद करीब 1:30 बजे उन्होंने होटल पर सफाई का पूरा किया. इसके बाद तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर गुन्नौर नगर की ओर निकल पड़े. जैसे ही उनकी बाइक मेरठ-बदायूं हाइवे पर पीलीकोठी के सामने पहुंची, अंधेरे में सड़क किनारे खड़े ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई. यह टक्कर इतनी भीषण थी, कि तीनों युवक बुरी तरह घायल होकर सड़क पर तड़पने लगे.

घटना की जानकारी मिलते ही गुन्नौर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया. वहां तीनों को मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. जैसे ही खबर गांव पहुंची तो मृतकों के घरों में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. पूरा इलाका गमगीन माहौल में डूब गया.

मौके पर मौजूद लोगों का कहना है, कि अगर तीनों ने हेलमेट पहना होता तो शायद उनकी जान बच सकती थी. तीनों युवक बिना हेलमेट के और तेज रफ्तार में बाइक चला रहे थे. लापरवाही ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर के फार्मासिस्ट दीपक यादव ने बताया कि सड़क हादसे में घायल तीनों युवकों की मौत हुई है.

