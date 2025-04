ETV Bharat / state

बिहार में BEO की गाड़ी से भीषण हादसा, 3 दोस्तों की मौके पर मौत - ROAD ACCIDENT IN ROHTAS

रोहतास में स्कॉर्पियो ने बाइक को मारी टक्कर ( ETV Bharat )

Published : April 22, 2025 at 11:01 AM IST | Updated : April 22, 2025 at 11:41 AM IST

रोहतास: नोखा थाना क्षेत्र के आरा-सासाराम स्टेट हाईवे पर स्कॉर्पियो कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी है, जिससे बाइक सवार तीनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि तीनों युवक शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकले थे. वहीं, सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल सासाराम भेजा. बाइक सवार तीन युवकों की हुई मौत: सड़क हादसे में जान गंवाने वाले मृतक युवकों की पहचान मंतोष कुमार ( उम्र 20 वर्ष), भुअर कुमार ( उम्र 18 वर्ष) और सजन कुमार ( उम्र 22 वर्ष) के रूप में हुई है. तीनों युवक मुजनू गांव के निवासी थे और आपस में गहरे मित्र थे. गांव में तीनों युवक काफी सक्रिय माने जाते थे. ''स्कॉर्पियो पर बीईओ दावथ (प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, दावथ) का बोर्ड लगा हुआ था. इस भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई है''. - स्थानीय लोग

