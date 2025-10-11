ETV Bharat / state

तेज रफ्तार का कहरः दो बाइक की सीधी टक्कर में तीनों युवकों की मौत

दुमका में सड़क दुर्घटना में तीन युवक की मौत हो गयी.

Three youths died in road accident in Dumka
दुर्घटनाग्रस्त बाइक की तस्वीर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 11, 2025 at 11:21 PM IST

दुमकाः आज शनिवार की रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. जिला के हंसडीहा थाना क्षेत्र में अलग-अलग दिशा से आ रहे दो बाइक की आपस में टक्कर हो गई. ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक पर तीन युवक सवार थे और तीनों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई.

क्या है पूरा मामला

बिहार-झारखंड की सीमा पर दुमका जिला के हंसडीहा थाना क्षेत्र के महादेव गढ़ गांव के पास शनिवार की रात दो तेज रफ्तार बाइक की सीधी टक्कर में तीन युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. मृतकों की पहचान हंसडीहा थाना क्षेत्र के भाटीन गांव निवासी शिवशंकर महतो, हंसडीहा थाना क्षेत्र के बेलटीकरी गांव के विभीषण महतो (दोनों एक बाइक पर) और दुमका नगर थाना क्षेत्र के सोनुआडंगाल इलाके के रहने वाले मनंजय कुमार दास के रूप में हुई है.

मनंजय कुमार बिहार के बांका जिला के बेलहर प्रखंड में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे और आज वहीं से वह वापस अपने घर आ रहे थे. जबकि दूसरी बाइक पर शिव शंकर महतो और विभीषण महतो दुमका से हंसडीहा की ओर जा रहे थे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों बाइक काफी तेज रफ्तार में थी. इसी दौरान महादेव गढ़ के पास आमने दोनों बाइक में जोरदार टक्टर हो गई.

मौके पर पहुंची पुलिस

इस दुर्घटना की जानकारी मिलते ही हंसडीहा पुलिस ने सड़क पर अचेत पड़े तीनों युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैयाहाट पहुंचाया. जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद तीनों युवकों को मृत घोषित कर दिया.

थाना प्रभारी ने दी जानकारी

इस पूरे मामले पर हंसडीहा थाना प्रभारी ताराचंद ने जानकारी दी. थाना प्रभारी ने बताया कि दो बाइक की टक्कर में तीन युवकों की मौत हुई है. तीनों के शव को सीएचसी सरैयाहाट में रखा गया है. रविवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा जाएगा. मृतकों के परिजनों को इस घटना की जानकारी दी गई है.

DUMKAYOUTHS DIED IN ROAD ACCIDENTACCIDENT DUE TO BIKE COLLISIONतेज रफ्तार के कारण सड़क हादसाROAD ACCIDENT

