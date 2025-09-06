बिहार में दर्दनाक हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार बाइक, तीन दोस्तों की मौत

ETV Bharat / state

अररिया: बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड में शुक्रवार देर शाम एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. किसान चौक के पास एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई. इस हादसे में बाइक पर सवार तीन युवकों को स्थानीय लोगों ने तुरंत अनुमंडलीय अस्पताल फारबिसगंज पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया.

काम पर जा रहे थे तीनों दोस्त: मृतकों की पहचान जोगबनी थाना क्षेत्र के मधुरा वार्ड नंबर 12 के निवासियों के रूप में हुई. मृतकों में मो. मुस्तकीम के 25 वर्षीय पुत्र इंजार, मो. मुख्तार के 24 वर्षीय पुत्र जासिम और मुबारक के 26 वर्षीय पुत्र साहिल शामिल है. तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर अपने घर से गढ़हा चौक स्थित गैरेज जा रहे थे.

अररिया में सड़क हादसा (ETV Bharat)

पानी भरे गड्ढे में गिरे युवक: स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसा उस समय हुआ जब तीनों युवक तेज रफ्तार में बाइक चला रहे थे. किसान चौक के पास बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पर सवार तीनों युवक सड़क के किनारे पानी से भरे गड्ढे में जा गिरे. स्थानीय लोगों ने बताया कि एक युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी.

रास्ते में दो युवकों ने तोड़ा दम: घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत दो अन्य युवकों को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल फारबिसगंज पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दोनों युवकों ने दम तोड़ दिया. चिकित्सकों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया.

गैरेज में करते थे तीनों काम: बताया जाता है कि तीनों युवक बाइक मरम्मत का काम करते थे और गढ़हा चौक पर एक गैरेज चलाते थे. इस गैरेज के जरिए वे अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे. मृतक जासिम का विवाह एक साल पहले हुआ था, जबकि इंजार और साहिल की अभी शादी नहीं हुई थी.