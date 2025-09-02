ETV Bharat / state

हिसार: हिसार में करंट लगने से तीन युवकों की मौत हो गई. तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. वहीं, इस घटना के बाद बिजली विभाग ने क्षेत्र में बिजली सप्लाई रोक दी है, ताकि किसी और के साथ ऐसा हादसा न हो.

तड़प-तड़प कर तीन युवकों की हुई मौत: प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो हाईटेंशन तार टूटकर गिरने से तीनों को करंट लगी और मौके पर ही तीनों की मौत हो गई.तीनों युवक राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी से दर्शन करके लोटे थे. सुबह सभी बाइक पर सवार होकर निकले. इसी दौरान मिर्जापुर रोड़ पर हाईटेंशन की तार टूट कर नीचे गिर गई. तीनों तार की चपेट में आ गए. तीनों की तड़प-तड़प कर मौके पर ही मौत हो गई. तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

ग्रामीणों का आरोप: इस बारे में ग्रामीणों का कहना है कि यह घटना बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई है, क्योंकि तारों की देख-रेख की जिम्मेदारी विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की बनती है.

घटना के बाद बिजली सप्लाई बंद: दरअसल, मिर्जापुर रोड पर ग्यारह हजार वोल्टेज की तार से गिरी हुई थी. वहीं, इस घटना के बाद बिजली विभाग ने सप्ताई रोक दी. ताकि और हादसा न हो.