केमिकल डाल असली नोट बनाने का झांसा, तीन युवक डिटेन
अजमेर एटीएस ने भीलवाड़ा में केमिकल डालकर कागज से रुपए बनाने का झांसा देने के तीन संदिग्धों को डिटेन किया.
Published : October 12, 2025 at 11:38 AM IST
भीलवाड़ा: अजमेर एटीएस ने शनिवार देर रात भीलवाड़ा के सांगानेर थाना क्षेत्र में केमिकल डाल असली 500 रुपए का नोट का बनाने का झांसा देने के तीन आरोपी युवकों को पकड़ा. एटीएस ने इन्हें सुभाष नगर थाने को सौंप दिया. सुभाषनगर थाने ने एटीएस की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पकड़े गए युवकों से 500-500 रुपए के नोटों के साइज के कागज के तीन बंडल मिले, जिन्हें जब्त कर लिया. पकड़े युवकों से पूछताछ जारी है.
सुभाषनगर थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर ने बताया कि अजमेर एटीएस के एएसआई मोहम्मद रफीक ने रिपोर्ट दी. रिपोर्ट के अनुसार, कुछ लोग अजमेर क्षेत्र में केमिकल लगाकर कागज के 500 रुपए की मुद्रा की साइज के खाली पेपरों का बंडल बनाते हैं. इन्हें असली भारतीय मुद्रा बताकर धोखाधड़ी करते हैं. शिवराज ने संदिग्धों को मोबाइल पर कॉल किया. फोन कर खुद की पहचान अजमेर के हाजी बाबा के रूप में दी और कार बेचने की बात कही. संदिग्धों ने भीलवाड़ा के अहिंसा सर्किल पर बुलाया.
थाना प्रभारी गुर्जर एटीएस व पुलिस जाप्ते के साथ शनिवार रात अहिंसा सर्किल पहुंचा तो असलम, इंसाफ व रियाज मिले. उनसे कार का सौदा 7 लाख रुपए में तय हुआ. तब इंसाफ ने काले रंग की कागज की गड्ढी से एक कागज निकाला और केमिकल से धोया तो 500 रुपए जैसा दिखने लगा. इंसाफ ने ऐसे 12 नोट बनाए. तीनों युवकों से पूछताछ की तो उन्होंने अन्य लोगों से ठगी की बात कही. मौके पर मौजूद एटीएस ने तीनों लड़कों को पकड़ कर सुभाषनगर थाने में रिपोर्ट दी.
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर तीनों युवकों को डिटेन कर लिया. इनसे एटीएस ने तीन 500 के नोट बनाने के कागज के बंडल, प्लास्टिक के डिब्बे में सफेद पाउडर, 13 भारतीय मुद्रा के 500 जैसे लगने वाले कागज रूपी नोट व एक मोटरसाइकिल जब्त की.