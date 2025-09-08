ETV Bharat / state

हिडन कैमरा से महाबोधि मंदिर की जासूसी, पुलिस ने तीन युवक को हिरासत में लिया

गयाजी महाबोधि मंदिर में जासूसी का मामला सामने आया है. पुलिस ने तीन युवक को कैमरा लगा चश्मा के साथ हिरासत में लिया है.

Three Spies Detain In Gayaji
हिडन कैमरा लगा चश्मा बरामद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 8, 2025 at 10:51 AM IST

गया: बिहार के महाबोधि मंदिर में जासूसी के आरोप में तीन युवक को रविवार की शाम हिरासत में लिया गया है. युवक हिडन कैमरा लगा चश्मा पहनकर परिसर में प्रवेश किया और तस्वीर और वीडीयो लेने लगा. पुलिस तीनों से पूछताछ की जा रही है.

हिरासत में तीन युवक: पुलिस के अनुसार कर्नाटक निवासी विश्वनाथ मल्लप्पा अपने चश्मे में हिडन कैमरा लगा रखा था. चश्मा के माध्यम से महाबोधि मंदिर की तस्वीरें ले रहा था. सुरक्षा दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्र का वीडियो बना रहा था. विश्नवनाथ के साथ दो और युवक था जो यूपी और दिल्ली का रहने वाला है. सुरक्षा बलों को संदिग्ध गतिविधि पर शक हुआ. तलाशी लेने पर हिडन कैमरा लगा चश्मा बरामद हुआ.

कैमरा लगा चश्मा से ले रहा था फोटो: बोधगया डीएसपी सौरभ जयसवाल ने जानकारी दी कि एक व्यक्ति गुप्त रूप से कैमरा लगा चश्मा पहन कर मंदिर में प्रवेश कर मंदिर और कैंपस के अंदर फोटो खींच रहा है. उनकी हरकतों को देखते हुए तैनात बीएमपी के गार्ड ने पकड़ा.

"जांच के क्रम में पाया गया कि विश्वनाथ मल्लप्पा जिसके पिता का नाम स्वर्गीय मल्लप्पा बड़ाराल साकिन रोडगी, जिला बीजापुर कर्नाटक निवासी अपने कैमरा युक्त चश्मा से मोबाइल में कनेक्ट कर मंदिर परिसर व मंदिर के अंदर का फोटो लिया है. जांचों उपरांत सीओ बोधगया के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.युवक से पूछताछ हो रही है." -सौरभ जयसवाल, डीएसपी, बोधगया

मंदिर में घुसते ही लेने लगा फोटो: पुलिस के अनुसार मंदिर परिसर में प्रवेश के दौरान वह DMFD (डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर) जांच प्रक्रिया से गुजर गए थे. प्रथम परिक्रमा पद से मंदिर की ओर बढ़ते समय उसने कमरे से फोटो खींचना शुरू कर दिया था. थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि कैमरा युक्त चश्मा और मोबाइल फोन जब्त कर तकनीकी जांच कराई जा रही है.

युवक को दुबई जाना था: पूछताछ में युवक ने बताया है कि वो दिल्ली हो कर दुबई जाने वाला था. गया एयरपोर्ट से दिल्ली का फ्लाइट लेने वाला था. दिल्ली से दुबई के लिए उड़ान भरना था. युवक का बैकग्राउंड खंगाला जा रहा.

फोटो वीडियो पर रोक: घटना के संबंध में मंदिर के केयरटेकर भिक्षु डॉ दीनानंद ने बताया कि युवक हिडन कैमरा से वीडियो फोटो बना रहा था. जबकि महाबोधि मंदिर परिसर में फोटोग्राफी पूर्णतः प्रतिबंधित है. उन्होंने कहा कि युवकों ने पूछताछ में कहा था कि उन्हें इस नियम की जानकारी नहीं थी. वह केवल यहां मंदिर में घूमने आए थे.

"हिडन कैमरा क्यों साथ लेकर वो चल रहे थे, पुलिस इसकी जांच करेगी. मंदिर परिसर में फोटो और वीडीयो लेने पर रोक है. मंदिर में प्रवेश से पहले ही फोन और कैमरा जमा करा लिया जाता है." -भिक्षु डॉ दीनानंद, केयरटेकर

