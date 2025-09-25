ETV Bharat / state

तीन साल के मासूम का अपहरण करके 5 लाख रुपये फिरौती मांगी थी, 23 साल बाद दो दोषियों को उम्रकैद

फिरोजाबाद की अदालत ने 3 साल के बच्चे के अपहरण के मामले में जमीदार और भूरा नई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

September 25, 2025

फिरोजाबाद: जिले की अदालत ने पांच लाख रुपये की फिरौती के लिए मासूम का अपहरण करने वाले दो बदमाशों को दोषी करार दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई. न्यायालय ने उन पर अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

वर्ष 2002 में किया गया था अपहरण: विशेष लोक अभियोजक (सरकारी वकील) नरेंद्र कुमार राठौर के मुताबिक यह मामला थाना लाइनपार से जुड़ा है. यहां नवीन कुमार के 3 साल का बेटा 23 अक्टूबर 2002 को लापता हो गया था. परिवार के लोगों ने उसकी काफी तलाश की. उसके न मिलने पर थाने में मुकदमा दर्ज कराया.

तीन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गयी: पुलिस ने विवेचना के बाद जमीदार पुत्र कल्याण सिंह, भूरा नई पुत्र लालाराम तथा किताब सिंह निवासी नगला बिना थाना बसई मोहम्मदपुर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. मुकदमा की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभारी क्षेत्र कोर्ट संख्या-2 सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में हुई.

मुकदमे के दौरान एक अभियुक्त की मौत: अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र राठौर ने की. उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान एक अभियुक्त किताब सिंह की मौत हो गई.मुकदमे में कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने जमीदार तथा भूरा नाई को अपहरण का दोषी माना.

25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया: न्यायालय ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थ दंड न देने पर उन्हें एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

