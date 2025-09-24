ETV Bharat / state

घर में खेलते समय 3 साल की बच्ची को उठा ले गया तेंदुआ; एक हाथ खाया, अस्पताल ले जाते समय मौत

प्रभागीय वनाधिकारी डॉ. राम सिंह यादव ने बताया कि तेंदुए के हमले से एक बच्ची की मौत हो गयी. टीम उसे तलाश कर रही है.

Photo Credit: DM Akshay Tripathi
बच्ची के साथ पिता बाबूलाल (Photo Credit: DM Akshay Tripathi)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 10:36 PM IST

Updated : September 24, 2025 at 10:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बहराइच: जनपद में जंगली जानवरों का हमला लगातार बढ़ता रहा है. बुधवार को कैसरगंज इलाके में तेंदुआ घर में घुस गया और एक तीन साल की बच्ची को उठा ले गया. उसका एक हाथ खा लिया. ग्रामीणों ने भागकर बच्ची को तेंदुए से तो बचा लिया, मगर अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई.

तेंदुआ बच्ची को दबोचकर ले गया: प्रभागीय वनाधिकारी डॉ. राम सिंह यादव ने बताया कि कैसरगंज इलाके के मंझारा तौकली के बाबा पड़ाव के थाने वाले बाबूराम की 3 वर्षीय पुत्री सोनी घर में मां के पास खेल रही थी. इसी दौरान घर में घुसा तेंदुआ बच्ची को मुंह में दबोच कर उठा ले गया. जैसे ही बच्ची को तेंदुआ लेकर भागा, तो शोर सुनकर ग्रामीणों ने हांक लगानी शुरू की.

जानकारी देते परिजन (Video Credit: ETV Bharat)

बच्ची को गन्ने के खेत में छोड़कर भागा: डीएम अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि ग्रामीणों से घिरता देख तेंदुआ बच्ची को गन्ने के खेत में छोड़कर भाग गया. जब परिजनों ने बच्ची को उठाया, तब तक तेंदुआ उसका एक हाथ खा चुका था. परिजन उसे लेकर फखरपुर सीएचसी ले जा रहे थे. बीच रास्ते में ही तीन साल की बच्ची ने दम तोड़ दिया.

अब तक चार मासूमों की मौत: डीएम अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि बच्ची के मौत की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और वन विभाग की टीम ने निरीक्षण किया. पिता बाबूलाल ने बताया गया कि अब तक जंगली जानवर चार मासूमों को अपना निवाला बना चुके हैं. इनमें अभी एक बच्चे की तलाश की जा रही है. चार दिन बीतने के बाद भी उसका कही पता नहीं चल सका है.

वन विभाग की टीम कर रही तेंदुए की तलाश: इनके अलावा 12 लोग जंगली जानवर के हमले में घायल हो चुके है. अभी तक जानवर पकड़े ने जाने से ग्रामीणों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है. प्रभागीय वनाधिकारी डॉ. राम सिंह यादव ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर टीम को भेजा गया है. देर रात डीएम अक्षय त्रिपाठी ने भी बच्ची के परिजनों से मिलकर सांत्वना दी. साथ ही मुआवजा देने का निर्देश दिया.

यह भी पढ़ें- कानपुर में झगड़े के दौरान पत्नी ने पति का कान दांतों से काटा, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराया केस

Last Updated : September 24, 2025 at 10:54 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

LEOPARD ATTACK IN BAHRAICHDIVISIONAL FOREST OFFICERDR RAM SINGH YADAVDM AKSHAY TRIPATHILEOPARD KILLED GIRL IN BAHRAICH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.