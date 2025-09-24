ETV Bharat / state

घर में खेलते समय 3 साल की बच्ची को उठा ले गया तेंदुआ; एक हाथ खाया, अस्पताल ले जाते समय मौत

तेंदुआ बच्ची को दबोचकर ले गया: प्रभागीय वनाधिकारी डॉ. राम सिंह यादव ने बताया कि कैसरगंज इलाके के मंझारा तौकली के बाबा पड़ाव के थाने वाले बाबूराम की 3 वर्षीय पुत्री सोनी घर में मां के पास खेल रही थी. इसी दौरान घर में घुसा तेंदुआ बच्ची को मुंह में दबोच कर उठा ले गया. जैसे ही बच्ची को तेंदुआ लेकर भागा, तो शोर सुनकर ग्रामीणों ने हांक लगानी शुरू की.

बहराइच: जनपद में जंगली जानवरों का हमला लगातार बढ़ता रहा है. बुधवार को कैसरगंज इलाके में तेंदुआ घर में घुस गया और एक तीन साल की बच्ची को उठा ले गया. उसका एक हाथ खा लिया. ग्रामीणों ने भागकर बच्ची को तेंदुए से तो बचा लिया, मगर अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई.

बच्ची को गन्ने के खेत में छोड़कर भागा: डीएम अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि ग्रामीणों से घिरता देख तेंदुआ बच्ची को गन्ने के खेत में छोड़कर भाग गया. जब परिजनों ने बच्ची को उठाया, तब तक तेंदुआ उसका एक हाथ खा चुका था. परिजन उसे लेकर फखरपुर सीएचसी ले जा रहे थे. बीच रास्ते में ही तीन साल की बच्ची ने दम तोड़ दिया.

अब तक चार मासूमों की मौत: डीएम अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि बच्ची के मौत की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और वन विभाग की टीम ने निरीक्षण किया. पिता बाबूलाल ने बताया गया कि अब तक जंगली जानवर चार मासूमों को अपना निवाला बना चुके हैं. इनमें अभी एक बच्चे की तलाश की जा रही है. चार दिन बीतने के बाद भी उसका कही पता नहीं चल सका है.

वन विभाग की टीम कर रही तेंदुए की तलाश: इनके अलावा 12 लोग जंगली जानवर के हमले में घायल हो चुके है. अभी तक जानवर पकड़े ने जाने से ग्रामीणों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है. प्रभागीय वनाधिकारी डॉ. राम सिंह यादव ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर टीम को भेजा गया है. देर रात डीएम अक्षय त्रिपाठी ने भी बच्ची के परिजनों से मिलकर सांत्वना दी. साथ ही मुआवजा देने का निर्देश दिया.

