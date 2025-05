ETV Bharat / state

बड़ा हादसा : सेप्टिक टैंक में सफाई करने उतरे तीन मजदूरों का दम घुटने से मौत, डोटासरा ने कसा तंज - THREE WORKERS DIED IN BIKANER

सेप्टिक टैंक में मजदूरों की मौत ( ETV Bharat Bikaner )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 22, 2025 at 3:34 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 3:58 PM IST 3 Min Read

Last Updated : May 22, 2025 at 3:58 PM IST