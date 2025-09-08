ETV Bharat / state

रायबरेली में निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिरने से 3 मजदूरों की मौत

लालगंज कोतवाली क्षेत्र के फायर स्टेशन के पास हादसा, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

तीन मजदूरों की मौत के बाद लोगों की भीड़
तीन मजदूरों की मौत के बाद लोगों की भीड़ (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 8:08 AM IST

रायबरेली: लालगंज कोतवाली क्षेत्र के फायर स्टेशन के पास रविवार शाम बड़ा हादसा हो गया. यहां निर्माणाधीन मकान की दूसरी मंजिल का छज्जा अचानक टूट गया. इस दौरान छज्जे पर काम कर रहे तीन मजदूर लगभग 25 फुट से नीचे गिर गए. हादसे में राजमिस्त्री रमेश प्रजापति (45) की मौके पर ही मौत हो गई. गंभीर रूप से घायल मजदूर रामू (48) और रज्जब अली (45) की इलाज के दौरान मौत हो गई.


मृतक रमेश प्रजापति की पत्नी श्यामा, बेटा अमरेश व विशाल और बेटी मानसी का रो-रोकर बुरा हाल है. रामू की मौत की खबर से भी परिवार में चीख-पुकार मच गई. पूरे इलाके में गम और गुस्से का माहौल है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि मकान मालिक और ठेकेदार ने सुरक्षा व तकनीकी मानकों का पालन किए बिना ही निर्माण कार्य कराया. हाल ही में डाली गई छत की मजबूती तक जांची नहीं गई. इसी लापरवाही ने तीन परिवारों को उजाड़ दिया.

लालगंज क्षेत्राधिकारी गिरिजा शंकर त्रिपाठी ने बताया कि दतौली गांव में योगेश यादव के निर्माणाधीन मकान का छज्जा टूटने से तीन लोग नीचे गिर गए थे. मौके पर पहुंची एंबुलेंस ने तीनों को सीएचसी लालगंज लाया. मिस्त्री रमेश उर्फ गुड्डू की मौत हो गई. गम्भीर रूप से घायल रामू और रज्जब अली को जिला अस्पताल रेफर किया गया. रामू की रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि रज्जब अली की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई.

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पूरे मामले की जांच की जा रही है.

