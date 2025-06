ETV Bharat / state

13 दिन बाद मिले तीनों मजदूरों के शव, 130 फीट अंदर दबा हुआ था डेडबॉडी, NDRF के बाद ग्रामीणों ने संभाला था मोर्चा - WORKERS BODIES TAKEN OUT FROM MINE

मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी ( Etv bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : June 3, 2025 at 11:50 AM IST 3 Min Read