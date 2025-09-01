ETV Bharat / state

कैमूर में दर्दनाक हादसा! आकाशीय बिजली गिरने से तीन महिलाओं की मौत, कई झुलसे - WOMEN DIED IN KAIMUR

कैमूर में आकाशीय बिजली गिरने से तीन महिलाओं की मौत हो गई है. वहीं कई लोग गंभीर रूप से झुलस गये हैं. पढ़ें खबर.

women died in Kaimur
कैमूर में आकाशीय बिजली (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 1, 2025 at 2:49 PM IST

3 Min Read

कैमूर: बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के दनियालपुर कुरुई गांव में सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ. खेत में घास काट रही महिलाओं पर आकाशीय बिजली गिरने से तीन महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए. ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को तुरंत मोहनिया अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया.

तीन महिलाओं की मौत: अस्पताल में चिकित्सकों ने तीन महिलाओं को मृत घोषित कर दिया. मृतकों की पहचान कुमारी देवी (पति मनोज राम), प्रेमशिला देवी (पति मदन राम), और मांग्री देवी (पति अशोक राम) के रूप में हुई है. वहीं, घायलों में मीरा देवी (पति रोहित राम), जानकी देवी (पति हरिश्चंद्र), कुंती देवी (पति श्री राम), और गीता देवी (पति मदन राम) शामिल हैं. सभी प्रभावित लोग कुरुई गांव के निवासी हैं.

अस्पताल में चल रहा इलाज: घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को मोहनिया अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने घायलों का इलाज शुरू कर दिया है. गंभीर रूप से झुलसे चार लोगों की स्थिति नाजुक बनी हुई है, और उनका उपचार चल रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि बारिश शुरू होते ही अचानक बिजली गिरने से यह हादसा हुआ है.

प्रशासन का एक्शन: सूचना मिलते ही मोहनिया थाना प्रभारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेज दिया. अंचलाधिकारी पुष्प लता ने भी घटनास्थल का दौरा किया और बताया कि इस हादसे में तीन महिलाओं की मौत हुई है, जबकि चार से पांच लोग गंभीर रूप से घायल हैं.

"आकाशीय बिजली गिरने से तीन महिलाओं की मौत हो गई है. वहीं कई महिलाएं झुलस गई हैं. जिनका इलाज चल रहा है."- पुष्प लता, अंचलाधिकारी, मोहनिया

परिजनों ने की मुआवजे की मांग: मोहनिया की जिला पार्षद गीता पासी ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद सरकार से तत्काल मुआवजे की मांग की है. उन्होंने कहा, “यह एक दुखद घटना है. सुबह बारिश शुरू होते ही बिजली गिरने से यह हादसा हुआ.

"मैं सरकार से अपील करती हूं कि पीड़ित परिवारों को आपदा राहत कोष से तुरंत मुआवजा प्रदान किया जाए.” - गीता पासी, जिला पार्षद, मोहनिया

इलाके में शोक की लहर: इस घटना ने कुरुई गांव और आसपास के इलाकों में शोक की लहर दौड़ गई है. ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए जागरूकता और सुरक्षा उपायों की जरूरत है. मोहनिया थाना प्रभारी प्रियेश प्रियदर्शी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

"आकाशी बिजली गिरने से तीन महिलाओं की मौत हुई है, चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपनी कब्जे में लेकर भभुआ पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है."-प्रियेश प्रियदर्शी,थाना प्रभारी, मोहनिया

ये भी पढ़ें-

बिहार के इन जिलों में भयंकर बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

बिहार में आज एक बार फिर बारिश का दिखेगा रौद्र रूप, इन जिलों में अलर्ट जारी

बिहार में आज फिर बारिश मचाएगी तबाही!, 32 जिलों में येलो अलर्ट

कैमूर: बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के दनियालपुर कुरुई गांव में सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ. खेत में घास काट रही महिलाओं पर आकाशीय बिजली गिरने से तीन महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए. ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को तुरंत मोहनिया अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया.

तीन महिलाओं की मौत: अस्पताल में चिकित्सकों ने तीन महिलाओं को मृत घोषित कर दिया. मृतकों की पहचान कुमारी देवी (पति मनोज राम), प्रेमशिला देवी (पति मदन राम), और मांग्री देवी (पति अशोक राम) के रूप में हुई है. वहीं, घायलों में मीरा देवी (पति रोहित राम), जानकी देवी (पति हरिश्चंद्र), कुंती देवी (पति श्री राम), और गीता देवी (पति मदन राम) शामिल हैं. सभी प्रभावित लोग कुरुई गांव के निवासी हैं.

अस्पताल में चल रहा इलाज: घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को मोहनिया अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने घायलों का इलाज शुरू कर दिया है. गंभीर रूप से झुलसे चार लोगों की स्थिति नाजुक बनी हुई है, और उनका उपचार चल रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि बारिश शुरू होते ही अचानक बिजली गिरने से यह हादसा हुआ है.

प्रशासन का एक्शन: सूचना मिलते ही मोहनिया थाना प्रभारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेज दिया. अंचलाधिकारी पुष्प लता ने भी घटनास्थल का दौरा किया और बताया कि इस हादसे में तीन महिलाओं की मौत हुई है, जबकि चार से पांच लोग गंभीर रूप से घायल हैं.

"आकाशीय बिजली गिरने से तीन महिलाओं की मौत हो गई है. वहीं कई महिलाएं झुलस गई हैं. जिनका इलाज चल रहा है."- पुष्प लता, अंचलाधिकारी, मोहनिया

परिजनों ने की मुआवजे की मांग: मोहनिया की जिला पार्षद गीता पासी ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद सरकार से तत्काल मुआवजे की मांग की है. उन्होंने कहा, “यह एक दुखद घटना है. सुबह बारिश शुरू होते ही बिजली गिरने से यह हादसा हुआ.

"मैं सरकार से अपील करती हूं कि पीड़ित परिवारों को आपदा राहत कोष से तुरंत मुआवजा प्रदान किया जाए.” - गीता पासी, जिला पार्षद, मोहनिया

इलाके में शोक की लहर: इस घटना ने कुरुई गांव और आसपास के इलाकों में शोक की लहर दौड़ गई है. ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए जागरूकता और सुरक्षा उपायों की जरूरत है. मोहनिया थाना प्रभारी प्रियेश प्रियदर्शी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

"आकाशी बिजली गिरने से तीन महिलाओं की मौत हुई है, चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपनी कब्जे में लेकर भभुआ पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है."-प्रियेश प्रियदर्शी,थाना प्रभारी, मोहनिया

ये भी पढ़ें-

बिहार के इन जिलों में भयंकर बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

बिहार में आज एक बार फिर बारिश का दिखेगा रौद्र रूप, इन जिलों में अलर्ट जारी

बिहार में आज फिर बारिश मचाएगी तबाही!, 32 जिलों में येलो अलर्ट

For All Latest Updates

TAGGED:

LIGHTNING IN KAIMURWOMEN DIED DUE TO LIGHTNINGकैमूर में आकाशीय बिजलीBIHAR WEATHER NEWSWOMEN DIED IN KAIMUR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

वोटर अधिकार यात्रा : क्या बिहार में कांग्रेस के लिए सत्ता की राह आसान होगी?

Explainer : बिहार चुनाव को दिलचस्प बनाएगी बाहुबली और नेताओं की अगली पीढ़ी! देखें ऐसे 20 नाम जो दस्तक के लिए तैयार

NDA को 2010 में 24, 2020 में सिर्फ 6 सीट, मगध की 26 सीटों पर 2025 का पूरा समीकरण समझिए

बिहार की लड़कियों ने रसोई के बजाय बॉक्सिंग रिंग की ओर रुख क्यों किया?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.