ट्रेन की चपेट में आने से एक ही परिवार की 3 महिलाओं की कटकर मौत, दरभंगा में बड़ा हादसा - Women Died After Being Hit By Train

By ETV Bharat Bihar Team Published : 33 minutes ago | Updated : 2 minutes ago

दरभंगा में ट्रेन से कटकर मौत ( ETV Bharat )

दरभंगा: बिहार के दरभंगा में शुक्रवार की देर रात एक ही परिवार की तीन महिलाओं की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई. तीनों महिलाएं गोपालपुर गांव के पास रेल इंजन की चपेट में आ गई. घटना के बारे में बताया जा रहा है कि शाम में तीनों महिलाएं शौच के लिए रेलवे लाइन के पास गई थी, उसी क्रम में ट्रेन की चपेट में आ गई. घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर कारवाई में जुट गई है. कैसे ट्रेन की चपेट में आई तीनों महिलाएं: वहीं घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि नवनिर्मित दरभंगा बाईपास स्टेशन पर देर रात ट्रेन के इंजन से स्पीड ट्रायल किया जा रहा था. गोपालपुर गांव की तीनों महिला रेल पटरी के पास शौच करने के लिए गई थी. उसी क्रम में स्पीड ट्रायल कर वापस लौटने के दौरान तीनों महिला इंजन की चपेट में आ गई. जिससे तीनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई. दरभंगा में ट्रेन से कटकर मौत (ETV Bharat)

