फैक्ट्रियों के गंदे पानी से जूझ रही जोजरी नदी, समाधान के लिए बनेंगे 3 बड़े ट्रीटमेंट प्लांट
जोधपुर की जोजरी नदी लंबे समय से तेजाबी और प्रदूषित पानी से प्रभावित है. इसे साफ करने लिए 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे.
Published : September 18, 2025 at 1:56 PM IST
जोधपुर: जोजरी नदी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है. कभी सिर्फ बरसाती पानी से बहने वाली यह नदी अब सालभर औद्योगिक और सीवरेज के जहरीले पानी से भरी रहती है. हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले में प्रसंज्ञान लेना पड़ा, लेकिन अभी समाधान में समय लगेगा क्योंकि समस्या वर्षों पुरानी है और इसका हल नेशनल रिवर कंजरवेशन प्रोजेक्ट के तहत ही निकलेगा.
तीन बड़े ट्रीटमेंट प्लांट से मिलेगा समाधान: योजना के अनुसार जोधपुर शहर और औद्योगिक क्षेत्रों के गंदे पानी को उपचारित करने के लिए तीन बड़े सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे. साथ ही नगर निगम के मौजूदा प्लांट्स को भी अपग्रेड किया जाएगा, लेकिन चुनौती यह है कि नदी के बहाव क्षेत्र में लंबे समय से जमा स्लज ने मिट्टी की अवशोषण क्षमता खत्म कर दी है, इसलिए सबसे पहले इस स्लज को निकालना होगा, तभी उपचारित पानी का उपयोग किसानों द्वारा किया जा सकेगा.
गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान: जलशक्ति मंत्री रहते हुए इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति दिलाने वाले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि “न्यायालय का सम्मान है लेकिन हमने पहले से ही इस समस्या के समाधान की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं. यह घाव पुराना है इसलिए समय लगेगा, लेकिन हम इसे पूरा करेंगे.” शेखावत का दावा है कि कांग्रेस सरकार के समय इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया गया, लेकिन अब भजनलाल सरकार ने इसे हरी झंडी देकर 178 करोड़ की योजना पर काम शुरू कर दिया है.
नदी के किनारे बिगड़े हालात: जोजरी नदी का उद्गम नागौर जिले में होता है और यह लूणी की सहायक नदी है. मानसून में अच्छी बारिश से पानी बहा जरूर, लेकिन उसी के साथ जहरीला पानी लूणी में भी पहुंच गया. इससे बालोतरा क्षेत्र में लोगों ने विरोध दर्ज कराया. जोधपुर से करीब 27-30 किलोमीटर तक तेजाबी बदबूदार पानी फैला हुआ है. खेतों की सिंचाई इसी गंदे पानी से करनी पड़ रही है क्योंकि तालाब और कुएं जहरीले हो चुके हैं.
फैक्ट्रियां घोल रही जहर: नदी में जहरीला पानी डालने का सबसे बड़ा कारण औद्योगिक इकाइयां हैं. जोधपुर के औद्योगिक इलाकों की करीब 300 फैक्ट्रियां परमिशन लेकर चल रही हैं, लेकिन इसके बराबर अवैध फैक्ट्रियां भी टेक्सटाइल और स्टील इंडस्ट्रीज से निकले केमिकल युक्त पानी को सीधे नदी में छोड़ देती हैं. इस जहरीले बहाव की जद में सालावास, नंदवान, राजेश्वर नगर, मेलबा, डोली और कल्याणपुर जैसे गांव प्रभावित हो रहे हैं. पिछले महीने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस मुद्दे पर धरना भी दिया था, जिसके बाद प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी.
राजनीति भी गर्माई: इस मुद्दे पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी जारी हैं. शेखावत का आरोप है कि उनके जलशक्ति मंत्री रहते समय प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया था, लेकिन तत्कालीन गहलोत सरकार ने फाइल रोक दी थी, अगर समय पर राज्य सरकार अपना अंशदान देती तो आज हालात अलग होते. सुप्रीम कोर्ट की निगरानी और केंद्र सरकार के कंजरवेशन प्रोजेक्ट के तहत उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में तीन बड़े ट्रीटमेंट प्लांट और नगर निगम के अपग्रेडेड सिस्टम से नदी को राहत मिलेगी. शेखावत भी मानते हैं कि यह एक दिन का काम नहीं है, बल्कि पुराने घाव को भरने में समय लगेगा.
