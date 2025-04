ETV Bharat / state

करनाल में 70 किमी के दायरे में 3 टोल प्लाजा से आम जनता में रोष, टोल टैक्स की नई दरों से बढ़ा आर्थिक बोझ - NEAR BY 3 TOLL PLAZAS IN KARNAL

बसताड़ा टोल प्लाजा पर नई दरें लागू ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : Apr 1, 2025, 8:56 PM IST

करनालः हरियाणा में एनएच 44 पर करनाल-बसताड़ा टोल प्लाजा पर टोल टैक्स की नई दरों को लागू कर दिया गया है. टोल कंपनियों ने बढ़ी दरों से वाहन चालकों से वसूली शुरू कर दी है. वाहन की श्रेणी के हिसाब से टोल की बढ़ोतरी की गई है. नई दरों के साथ-साथ करनाल के लोग 70 किलोमीटर के दायरे में 3 टोल प्लाजा से परेशान हैं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस बारे में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितीन गडकरी से लेकर स्थानीय नेताओं के पास शिकायत की गई है. कुछ स्थानीय नेता पहले सवाल उठाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं. इसका नुकसान हम जैसे लोगों को होता है.

टोल टैक्स में करीब पांच प्रतिशत तक की वृद्धिः रविवार रात से एनएच का सफर महंगा हो गया है. टोल टैक्स में करीब पांच प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है. टोल प्लाजा पर नई दरों के अनुसार वसूली जारी है. करनाल स्थित बसताड़ा टोल प्लाजा हरियाणा का सबसे महंगा टोल है. इसके साथ पानीपत से करनाल से प्योंत गांव के 70 किलोमीटर के दायरे में तीन टोल होने से आम लोगों की जेबों पर बहुत ही भारी बोझ पड़ रहा है. वहीं कुछ लोगों ने इस मुद्दे पर कहा कि देश विकास की ओर बढ़ रहा है. राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कों की काया पलट गई है. देश की तरक्की में जनता का सहयोग जरूरी है. 70 किमी के दायरे में 3 टोल प्लाजा (Etv Bharat) 20 किलोमीटर में मासिक पास का अब देना होगा 340 रुपएः टोल प्लाजा के मैनेजर दिनेश ने बताया कि "नई दर रविवार रात एक बजे से लागू हो गई हैं. नई दरों से संबंधित सूची टोल प्लाजा पर चस्पा कर दी गई है. नेशनल हाईवे 44 स्थित बसताड़ा टोल पर नए रेट लागू कर दिए गए हैं. 20 किलोमीटर दायरे में मासिक पास अब 340 रुपये में बनेंगे, जबकि पहले 330 रुपये थे. मासिक पास में 10 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. मैनेजर दिनेश ने बताया कि अपना आधार कार्ड और वाहन की आरसी दिखा कर फ्री में निकल सकते हैं. इसके लिए आधार कार्ड और आरसी में करनाल का निवासी होना चाहिए. बसताड़ा टोल प्लाजा की दरें (Etv Bharat) नितिन गडकरी के बयान का लोग दे रहे हैं हवालाः करनाल के लोगों का कहना है कि सरकार का हर साल टोल में वृद्धि करना ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि करनाल के बसताड़ा टोल को हटाने के लिए नेताओ द्वारा काई बार प्रयास किया गया लेकिन प्रयास विफल रहा. उनका कहना है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि टोल प्लाजा से 60 किलोमीटर के भीतर रहने वाले लोगों को टोल का पैसा नहीं देना होगा. वे आधार कार्ड दिखा कर टोल क्रॉस कर सकेंगे. ये भी पढ़ेंः अंबाला के शंभू बॉर्डर पर टोल टैक्स 5 से 40 रुपये तक बढ़ा, बिना Fastag वाले वाहनों के लिए बढ़ोतरी की मार डबल - TOLL RATE INCREASE FROM APRIL 1ST टोल प्लाजा के मैनेजर दिनेश ने बताया कि "नई दर रविवार रात एक बजे से लागू हो गई हैं. नई दरों से संबंधित सूची टोल प्लाजा पर चस्पा कर दी गई है. नेशनल हाईवे 44 स्थित बसताड़ा टोल पर नए रेट लागू कर दिए गए हैं. 20 किलोमीटर दायरे में मासिक पास अब 340 रुपये में बनेंगे, जबकि पहले 330 रुपये थे. मासिक पास में 10 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. मैनेजर दिनेश ने बताया कि अपना आधार कार्ड और वाहन की आरसी दिखा कर फ्री में निकल सकते हैं. इसके लिए आधार कार्ड और आरसी में करनाल का निवासी होना चाहिए.करनाल के लोगों का कहना है कि सरकार का हर साल टोल में वृद्धि करना ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि करनाल के बसताड़ा टोल को हटाने के लिए नेताओ द्वारा काई बार प्रयास किया गया लेकिन प्रयास विफल रहा. उनका कहना है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि टोल प्लाजा से 60 किलोमीटर के भीतर रहने वाले लोगों को टोल का पैसा नहीं देना होगा. वे आधार कार्ड दिखा कर टोल क्रॉस कर सकेंगे.