शिमला: राजधानी शिमला के बीसीएस स्थित एक नामी स्कूल से तीन बच्चे संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं. पुलिस ने स्कूल प्रिंसिपल की शिकायत पर मामला दर्ज कर बच्चों की तलाश शुरू कर दी है. हालांकि जांच के बाद अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग पाया है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार तीनों बच्चे शिमला के BCS स्थित एक नामी निजी स्कूलों में छठी कक्षा के छात्र हैं और वो रक्षाबंधन के दिन गेट पास लेकर स्कूल से माल रोड की तरफ आउटिंग पर गए थे, लेकिन जब आउटिंग की निर्धारित समय सीमा के कई घंटे बीत जाने के बाद भी देर शाम तक वापस लौट कर नहीं आए तो इसके बाद स्कूल में हड़कंप मच गया और स्कूल प्रिंसिपल ने संबंधित थाना न्यू शिमला में तीनों छात्रों के लापता होने की शिकायत दी. पुलिस ने शिकायत मिलते ही छात्रों की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस शहर के विभिन्न सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है. पुलिस के अनुसार ये बच्चे मुल्तान कुल्लू, मोहाली और हरियाणा के करनाल के रहने वाले हैं. तीनों ही शिमला में नामी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और हॉस्टल में रहते हैं.

पहले भी बच्चों के लापता होने की हो चुकी है घटनाएं

बता दें कि इससे पहले भी शिमला में कई बार अलग-अलग शिक्षण संस्थाओं से बच्चों के लापता होने की घटनाएं हो चुकी है. कुछ दिन पहले ही शिमला के संजौली स्थित एक निजी स्कूल से छात्र के लापता होने का मामला सामने आ चुका है. वही संजौली स्थित बौद्ध मठ से भी बौद्ध भिक्षुओं के लापता होने की दो घटनाएं पेश आ चुकी हैं. सदर थाना शिमला के प्रभारी धर्मसेन नेगी ने बताया कि 'मामले मे जांच की जा रही है. बच्चों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है. जल्द ही बच्चों को ढूंढ लिया जाएगा.'

ये भी पढ़ें: पिछले 8 सालों में मानसून हिमाचल को दे रहा जख्म, हजारों की हो चुकी है मौत, चौकाने वाले हैं ये आंकड़े