जमुई: बिहार की जमुई पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है. नगर थाना पुलिस ने चंदवारा इलाके में राजबली सिंह के घर पर छापा मारकर लगभग चार क्विंटल गांजा जब्त किया है. इस कार्रवाई में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है.

गुप्त सूचना ने खोला तस्करी का राज: जमुई एसपी विश्वजीत दयाल के अनुसार, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चंदवारा इलाके में भारी मात्रा में मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है. सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राजबली सिंह के घर पर छापेमारी की. इस दौरान घर के अंदर एक तहखाने में छिपाकर रखा गया चार क्विंटल गांजा बरामद किया गया.

गांजे का गढ़ बना राजबली का घर (ETV Bharat)

नगदी और हथियारों की बरामदगी: छापेमारी के दौरान पुलिस ने गांजे के साथ-साथ 50 लाख रुपये से अधिक की नगदी, दो पिस्तौल और कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए. नगदी की गिनती के लिए मौके पर मशीन मंगाई गई. यह बरामदगी इस बात का संकेत देती है कि यह तस्करी का कारोबार बड़े स्तर पर संचालित हो रहा था.

तहखाना बना था तस्करी का अड्डा: जांच में पता चला कि राजबली सिंह के पुत्र ऋषभ सिंह के घर में तहखाना बनाकर गांजा छिपाया गया था. यह तहखाना तस्करी के लिए एक सुरक्षित ठिकाने के रूप में इस्तेमाल हो रहा था. पुलिस ने गांजे को बोरियों में भरकर सील कर दिया और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है.

जमुई और लखीसराय में फैला था नेटवर्क: बताया जा रहा है कि राजबली सिंह का घर गांजा तस्करी का प्रमुख केंद्र बन चुका था. मुख्य आरोपी तस्कर ऋषभ उसका बेटा है, जो पहले भी गांजे की तस्करी में गिरफ्तार हो चुका. वहीं यहां से जमुई और लखीसराय जैसे आसपास के जिलों में गांजे की सप्लाई की जा रही थी. तस्करों का यह नेटवर्क संगठित तरीके से काम कर रहा था.

तहखाने की तिजोरी में गांजा (ETV Bharat)

तीन लोग गिरफ्तार, पूछताछ जारी: पुलिस ने मौके से तीन लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से एक समस्तीपुर और एक मुजफ्फरपुर का रहने वाला बताया जा रहा है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में तस्करी के नेटवर्क और अन्य संलिप्त लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है.

क्या कहती है पुलिस: जमुई एसपी विश्वजीत दयाल ने कहा कि नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. उन्होंने बताया कि इस छापेमारी से तस्करों के हौसले पस्त हुए हैं और पुलिस भविष्य में भी ऐसी कार्रवाइयों को और तेज करेगी. पुलिस अब इस मामले में गहन जांच कर रही है ताकि तस्करी के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके.

"पुलिस ने जब घर में छापेमारी की तो अंदर तहखाना बनाकर उसमें 4 क्विंटल गांजा छुपाकर रखा गया था. इसके साथ ही 50 लाख रुपये कैश, दो पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है. गिरफ्तार आरोपियों के बयानों और बरामद सामग्री के आधार पर पुलिस अन्य संदिग्धों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है."- विश्वजीत दयाल, एसपी, जमुई

