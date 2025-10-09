ETV Bharat / state

20 माह बनाम पांच साल: भाजपा ने 'आंकड़ों' से कांग्रेस को घेरा, तीन नेताओं ने गिनाए सरकार के काम

नेताओं ने दावा किया भाजपा सरकार ने 20 महीने के कार्यकाल में वह कर दिखाया जो कांग्रेस 5 साल में नहीं कर पाई.

Development in BJP Government
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद भाजपा नेता (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 9, 2025 at 7:39 PM IST

जयपुर: राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, डिप्टी सीएम प्रेम चंद बैरवा और विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ ने गुरुवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भजनलाल सरकार में हुए कार्यों को गिनाया. तीनों नेताओं ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के 5 साल में हुए विकास कार्यों की तुलना में भजनलाल सरकार के 20 महीने के कार्यकाल में हुए कामकाज को लेकर आंकड़े भी पेश किए. इन नेताओं ने दावा किया कि राजस्थान में भाजपा सरकार ने अपने 20 महीने के कार्यकाल में वह कर दिखाया जो कांग्रेस 5 साल में नहीं कर पाई. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने जनकल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारा और शहरी व ग्रामीण शिविरों के माध्यम से लाखों लोगों तक लाभ पहुंचाया गया.

वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि राजस्थान में भाजपा सरकार के 20 महीनों के कार्यकाल में विकास की जो गति और सेवा की भावना देखी गई है. वह पिछली सरकार की निष्क्रियता और दावों की सच्चाई को उजागर करती है. भजनलाल सरकार ने सेवा और जन-संपर्क अभियान के जरिए अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम किया. सरकार बनने के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. आज प्रदेश में शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही देखने को मिल रही है.

सुनिए क्या बोले भाजपा नेता (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले- पिछली सरकार घाटा छोड़कर गई, जीएसटी रिफॉर्म से टैक्स बढ़ा

चतुर्वेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर लगाए गए, जिनमें नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया गया. सरकार ने 2 अक्टूबर से सहकारी सदस्यता अभियान शुरू किया, जिससे सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता आई और आम नागरिकों की भागीदारी बढ़ी. कांग्रेस के शासन में सहकारिता पर कुछ गुटों का नियंत्रण था, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार ने नियमों को सरल कर लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित करने का ऐतिहासिक कार्य किया है.

उपमुख्यमंत्री ने पेश किए विकास के आंकड़े: उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा ने भाजपा सरकार के 20 माह और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के 5 साल के कार्यों के आंकड़े पेश किए. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने 20 महीनों में कई ऐसे कार्य किए हैं, जो पिछली कांग्रेस सरकार अपने पूरे 5 सालों में भी नहीं कर पाई.

कृषि क्षेत्र में विकास: उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार ने 20 माह में जहां 32,357 फार्म पौंड बनवाए, वहीं कांग्रेस सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में केवल 29,430 ही बना पाई. किसानों के हित में भाजपा ने 2.62 करोड़ मीटर खेतों की तारबंदी करवाई, जबकि पिछली सरकार केवल 1.20 करोड़ मीटर तक ही सीमित रही. पाइपलाइन वितरण के मामले में भी भाजपा ने 77,519 किसानों को अनुदान दिया, जबकि कांग्रेस सरकार केवल 41,685 किसानों को ही लाभान्वित कर पाई. भाजपा ने 59.25 लाख महिला कृषकों को बीज मिनी किट वितरित किए, जबकि पिछली सरकार ने महज़ 16.66 लाख महिलाओं को यह सुविधा दी.

यह भी पढ़ें: सीएम भजनलाल का कांग्रेस पर हमला: 'सहकारिता को बनाया था भ्रष्टाचार का अड्डा, बहुत से रावण हैं, इन्हें खत्म करना है

आर्थिक सशक्तीकरण: बैरवा ने बताया कि भजनलाल सरकार ने सहकारी बैंकों के माध्यम से 42,394 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया, जो पिछली सरकार की तुलना में लगभग दोगुना है. इसी तरह शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 66,695 मकानों का निर्माण भाजपा सरकार ने केवल 20 महीनों में पूरा कर लिया, जबकि कांग्रेस सरकार 5 वर्षों में सिर्फ 4,636 मकान ही बना सकी. यह पिछले शासन की तुलना में 15 गुना अधिक है.

​विद्युत उत्पादन: उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन क्षमता में भी भाजपा सरकार ने 4,955 मेगावाट की वृद्धि की, जो कांग्रेस सरकार के 3,952 मेगावाट की वृद्धि से अधिक है. नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भाजपा सरकार ने 34,284 हेक्टेयर भूमि आवंटित की, जो कांग्रेस सरकार के 22,597 हेक्टेयर भूमि आवंटन से अधिक है.

सड़क निर्माण व विद्यार्थी विकास: डिप्टी सीएम ने कहा कि मिसिंग लिंक रोड के निर्माण में भाजपा सरकार ने 6,786 किलोमीटर सड़कें बनाई, जबकि कांग्रेस सरकार ने केवल 1,838 किलोमीटर ही बना पाई. वहीं, विद्यार्थियों के हित में भाजपा सरकार ने 88,800 टैबलेट और लैपटॉप वितरित किए, जबकि कांग्रेस सरकार अपने पूरे कार्यकाल में केवल 986 विद्यार्थियों तक ही यह सुविधा पहुंचा सकी. डॉ. बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि बजट में की गई घोषणाएं केवल कागजों तक सीमित न रहें. हर मंत्री, हर विधायक, हर जिला प्रभारी को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक योजना का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे.

यह भी पढ़ें: सीएम बोले- 5 साल तक युवाओं के सपनों को कुचला गया, लेकिन 22 महीने में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ

जल और बिजली संकट के समाधान का दावा: भाजपा विधायक एवं प्रदेश प्रवक्ता कुलदीप धनखड़ ने भजनलाल सरकार की प्रमुख उपलब्धियां बताते हुए कहा कि सरकार जनहित में समर्पित है और रहेगी. प्रदेश का समग्र विकास, पारदर्शिता, जवाबदेही और 'राष्ट्र प्रथम' की भावना ही हमारी प्राथमिकता है. भजनलाल सरकार हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर समुदाय के कल्याण के लिए कार्य कर रही है. धनखड़ ने कहा कि राजस्थान में लंबे समय से पीने और सिंचाई के पानी की भारी समस्या रही है. कांग्रेस सरकार के 5 वर्षों के दौरान इस दिशा में कोई ठोस काम नहीं किया गया, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार ने जल संकट को गंभीरता से लेते हुए 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की हैं, जो प्रदेश के लाखों लोगों को राहत प्रदान करेंगी. धनखड़ ने बताया कि राजस्थान में पहले बिजली की भारी कमी थी, लेकिन भाजपा सरकार ने 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली देना शुरू किया. इसके साथ ही पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 1,611 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता स्थापित की गई है और लगभग 1.72 लाख कृषि कनेक्शन जारी किए गए हैं. किसानों को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने कृषि कनेक्शन की प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाया है.

