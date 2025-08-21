ETV Bharat / state

रांची में वज्रपात से तीन स्कूली बच्चों की दर्दनाक मौत, स्कूल से लौटने के दौरान हुआ हादसा - DEATH OF SCHOOL CHILDREN

रांची में वज्रपात से तीन स्कूली बच्चों की मौत हो गई. सभी बच्चे स्कूल से घर लौट रहे थे.

Three school children died due to lightning in Ranchi
कॉन्सेप्ट इमेज (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 21, 2025 at 10:40 PM IST

2 Min Read

रांची: जिले के नरकोपी में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां स्कूल से लौट रही तीन मासूम बच्चियां आसमानी कहर का शिकार हो गई. वज्रपात होने की वजह से तीनों स्कूली छात्राओं की दर्दनाक मौत हो गई.

क्या है पूरा मामला

नरकोपी थाना क्षेत्र में वज्रपात से तीन स्कूली बच्चियों की मौत हो गई. मृत तीनों छात्राओं की पहचान चान्हो प्रखंड के मुरतो होंदपीड़ी गांव के परी उरांव, उम्र 5 वर्ष बसमती उरांव उम्र 10 वर्ष और अंजलिका कुजूर, उम्र 7 वर्ष के रूप में की गयी है. यह घटना दोपहर करीब 3:15 बजे की है.

बताया जा रहा है कि परी उरांव प्राथमिक विद्यालय होंदपीड़ी में पहली कक्षा और अंजलीका कुजूर में तीसरी कक्षा में पढ़ती थी. जबकि बसमती उरांव मध्य विद्यालय कुल्लु में छठी कक्षा की छात्रा थी. बसमती उरांव अपने स्कूल से छुट्टी होने के बाद होंदपीड़ी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले अपने भाई रामा उरांव को लेकर घर जा रही थी थी. उन्हीं के साथ ही परी उरांव और अंजलीका कुजूर भी घर जा रहे थे. इसी क्रम में स्कूल के समीप ही वज्रपात हुआ और बसमती उरांव, परी उरांव और अंजलीका कुजूर की मौके पर ही मौत हो गई. बाद में तसल्ली के लिए उन्हें मांडर स्थित मिशन अस्पताल ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

शुक्रवार को होगा पोस्टमार्टम

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची नरकोपी थाना पुलिस ने तीनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है. शुक्रवार को तीनों बच्चो का पोस्टमार्टम किया जाएगा. नरकोपी थाना प्रभारी नागेश्वर ने बताया कि जिस रास्ते से तीनों छात्राएं स्कूल से लौट रही थी. उस रास्ते में काफी घने पेड़ थे. इसी दौरान वज्रपात हुआ और तीनों उसकी चपेट में आ गए.

ये भी पढ़ें: पलामू में आसमान से बरसा कहर, वज्रपात से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत

वज्रपात से सहिया की मौत, 12 साल पहले पति और बेटे की भी हुई थी आकाशीय बिजली से मौत

पलामू में वज्रपात से मां बेटी समेत तीन की मौत, आकाशीय बिजली की चपेट में आया पूरा परिवार

रांची: जिले के नरकोपी में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां स्कूल से लौट रही तीन मासूम बच्चियां आसमानी कहर का शिकार हो गई. वज्रपात होने की वजह से तीनों स्कूली छात्राओं की दर्दनाक मौत हो गई.

क्या है पूरा मामला

नरकोपी थाना क्षेत्र में वज्रपात से तीन स्कूली बच्चियों की मौत हो गई. मृत तीनों छात्राओं की पहचान चान्हो प्रखंड के मुरतो होंदपीड़ी गांव के परी उरांव, उम्र 5 वर्ष बसमती उरांव उम्र 10 वर्ष और अंजलिका कुजूर, उम्र 7 वर्ष के रूप में की गयी है. यह घटना दोपहर करीब 3:15 बजे की है.

बताया जा रहा है कि परी उरांव प्राथमिक विद्यालय होंदपीड़ी में पहली कक्षा और अंजलीका कुजूर में तीसरी कक्षा में पढ़ती थी. जबकि बसमती उरांव मध्य विद्यालय कुल्लु में छठी कक्षा की छात्रा थी. बसमती उरांव अपने स्कूल से छुट्टी होने के बाद होंदपीड़ी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले अपने भाई रामा उरांव को लेकर घर जा रही थी थी. उन्हीं के साथ ही परी उरांव और अंजलीका कुजूर भी घर जा रहे थे. इसी क्रम में स्कूल के समीप ही वज्रपात हुआ और बसमती उरांव, परी उरांव और अंजलीका कुजूर की मौके पर ही मौत हो गई. बाद में तसल्ली के लिए उन्हें मांडर स्थित मिशन अस्पताल ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

शुक्रवार को होगा पोस्टमार्टम

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची नरकोपी थाना पुलिस ने तीनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है. शुक्रवार को तीनों बच्चो का पोस्टमार्टम किया जाएगा. नरकोपी थाना प्रभारी नागेश्वर ने बताया कि जिस रास्ते से तीनों छात्राएं स्कूल से लौट रही थी. उस रास्ते में काफी घने पेड़ थे. इसी दौरान वज्रपात हुआ और तीनों उसकी चपेट में आ गए.

ये भी पढ़ें: पलामू में आसमान से बरसा कहर, वज्रपात से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत

वज्रपात से सहिया की मौत, 12 साल पहले पति और बेटे की भी हुई थी आकाशीय बिजली से मौत

पलामू में वज्रपात से मां बेटी समेत तीन की मौत, आकाशीय बिजली की चपेट में आया पूरा परिवार

For All Latest Updates

TAGGED:

रांची में वज्रपात से बच्चों की मौतवज्रपात से स्कूली बच्चों की मौतCHILDREN DEATH DUE TO LIGHTNINGLIGHTNING IN RANCHIDEATH OF SCHOOL CHILDREN

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.