रांची: जिले के नरकोपी में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां स्कूल से लौट रही तीन मासूम बच्चियां आसमानी कहर का शिकार हो गई. वज्रपात होने की वजह से तीनों स्कूली छात्राओं की दर्दनाक मौत हो गई.

क्या है पूरा मामला

नरकोपी थाना क्षेत्र में वज्रपात से तीन स्कूली बच्चियों की मौत हो गई. मृत तीनों छात्राओं की पहचान चान्हो प्रखंड के मुरतो होंदपीड़ी गांव के परी उरांव, उम्र 5 वर्ष बसमती उरांव उम्र 10 वर्ष और अंजलिका कुजूर, उम्र 7 वर्ष के रूप में की गयी है. यह घटना दोपहर करीब 3:15 बजे की है.

बताया जा रहा है कि परी उरांव प्राथमिक विद्यालय होंदपीड़ी में पहली कक्षा और अंजलीका कुजूर में तीसरी कक्षा में पढ़ती थी. जबकि बसमती उरांव मध्य विद्यालय कुल्लु में छठी कक्षा की छात्रा थी. बसमती उरांव अपने स्कूल से छुट्टी होने के बाद होंदपीड़ी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले अपने भाई रामा उरांव को लेकर घर जा रही थी थी. उन्हीं के साथ ही परी उरांव और अंजलीका कुजूर भी घर जा रहे थे. इसी क्रम में स्कूल के समीप ही वज्रपात हुआ और बसमती उरांव, परी उरांव और अंजलीका कुजूर की मौके पर ही मौत हो गई. बाद में तसल्ली के लिए उन्हें मांडर स्थित मिशन अस्पताल ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

शुक्रवार को होगा पोस्टमार्टम

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची नरकोपी थाना पुलिस ने तीनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है. शुक्रवार को तीनों बच्चो का पोस्टमार्टम किया जाएगा. नरकोपी थाना प्रभारी नागेश्वर ने बताया कि जिस रास्ते से तीनों छात्राएं स्कूल से लौट रही थी. उस रास्ते में काफी घने पेड़ थे. इसी दौरान वज्रपात हुआ और तीनों उसकी चपेट में आ गए.

