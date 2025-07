ETV Bharat / state

इस जिले में जांच में फेल हुए मल्टी विटामिन टेबलेट कंपनियों के सैंपल, लगा 3 लाख का जुर्माना - MULTI VITAMIN SAMPLES FAIL

न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के सैंपल फेल ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : July 20, 2025 at 9:46 AM IST | Updated : July 20, 2025 at 10:26 AM IST 2 Min Read

बिलासपुर: स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर फूड सेफ्टी विभाग बिलासपुर ने एक बड़ी कार्रवाई की है. विभाग ने शहर के एक प्रमुख मेडिकल स्टोर से कुछ समय पहले न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स यानी मल्टी विटामिन उत्पादों के सैंपल जांच के लिए भरे थे. जांच के दौरान तीन अलग-अलग सैंपल लिए गए, जिन्हें फूड टेस्टिंग लैब भेजा गया था. जांच रिपोर्ट में ये सभी सैंपल फेल पाए गए हैं, जिसके बाद विभाग ने मेडिकल स्टोर के खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जांच में पाया गया कि फूड सेफ्टी विभाग ने जिन तीन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के सैंपल लिए थे, उनमें मानकों के अनुसार पोषक तत्वों की मात्रा न तो निर्धारित सीमा के भीतर थी और न ही लेबल पर दिए गए विवरण से मेल खा रही थी. कुछ उत्पादों में तो हानिकारक रासायनिक तत्वों की उपस्थिति भी दर्ज की गई, जिससे उत्पादों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए. रिपोर्ट आने के बाद विभाग ने इन उत्पादों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. फूड सेफ्टी एक्ट के तहत जुर्माना फूड सेफ्टी विभाग बिलासपुर के सहायक आयुक्त महेश कश्यप ने बताया कि 'स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. फूड सेफ्टी एक्ट के तहत मेडिकल स्टोर पर 3 लाख का जुर्माना लगाया है, जो अब तक जिला में लगाया गया सबसे बड़ा जुर्माना है. भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई निरंतर चलती रहेंगी.' फूड सेफ्टी विभाग ने की ये अपील गौरतलब है कि आज के समय में मल्टीविटामिन और न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स की खपत तेजी से बढ़ रही है. युवा वर्ग से लेकर बुजुर्ग तक इन सप्लीमेंट्स का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन बाजार में नकली और घटिया गुणवत्ता वाले उत्पादों की भरमार है, जो न केवल लोगों की मेहनत की कमाई को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि उनके स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा बन चुके हैं. बिना प्रमाणित और जांचे-परखे उत्पादों का सेवन जानलेवा साबित हो सकता है. फूड सेफ्टी विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वो किसी भी न्यूट्रिशनल या फूड प्रोडक्ट को खरीदते समय उसकी एफएसएसएआई प्रमाणिकता, उत्पादन एवं समाप्ति तिथि, तथा लेबलिंग को अच्छे से जांच लें. साथ ही किसी भी संदिग्ध उत्पाद या दुकान की सूचना तत्काल विभाग को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके. ये भी पढ़ें: इस अस्पताल में नहीं है एक भी डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर की 6 पोस्टें पड़ी खाली, परेशान हो रहे मरीज

Last Updated : July 20, 2025 at 10:26 AM IST