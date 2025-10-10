ETV Bharat / state

RJD और कांग्रेस के तीन बागी विधायकों ने स्पीकर को सौंपा इस्तीफा, BJP से मिल सकता है टिकट

कांग्रेस और RJD के तीन विधायकों ने दिया इस्तीफा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : October 10, 2025 at 9:57 AM IST 5 Min Read