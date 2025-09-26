छात्रसंघ चुनाव नामांकन में मारपीट-फायरिंग मामला, 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड, 3 आरोपी भी गिरफ्तार
रुद्रपुर में छात्रसंघ चुनाव नामांकन के दौरान मारपीट और फायरिंग की घटना पर पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज,चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड,3 आरोपी भी गिरफ्तार
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 26, 2025 at 5:58 PM IST
रुद्रपुर: एसबीएस राजकीय पीजी कॉलेज रुद्रपुर में छात्रसंघ चुनाव नामांकन के दौरान दो पक्षों में मारपीट और फायरिंग की घटना पर बड़ा एक्शन हुआ है. मामले में लापरवाही बरतने पर तीन पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है. जिसके तहत चौकी इंचार्ज समेत तीन पुलिसकर्मियों को एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने सस्पेंड कर दिया है. जबकि, मामले में 15 नामजद समेत एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. जिसमें आज ही 3 आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है.
रुद्रपुर में छात्रसंघ चुनाव नामांकन के हुई थी मारपीट और फायरिंग: बता दें कि बीती 24 सितंबर को सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रुद्रपुर में छात्रसंघ चुनाव के तहत नामांकन के दौरान अध्यक्ष पद के दोनों प्रत्याशियों के समर्थक कॉलेज गेट के बाहर आमने-सामने आ गए थे. इस दौरान छात्र गुटों में जमकर मारपीट हुई थी. इतना ही नहीं दो लोगों ने भीड़ में असलहा निकालकर हवाई फायरिंग भी कर दी थी.
गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी, लेकिन गोलियों की आवाज से अफरा तफरी का माहौल हो गया था. वहीं, छात्रों के बीच मारपीट की घटना से रुद्रपुर-रामपुर हाईवे पूरी तरह बाधित हो गया था. जिस कारण स्कूली बस, आपातकालीन सेवाएं जाम में फंसी गई थी. हालांकि, जैसे ही मामले की सूचना रुद्रपुर कोतवाली पुलिस को लगी, वैसे ही पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंची.
पुलिस ने छात्रों को तितर-बितर कर बमुश्किल जाम खुलवाया था. उधर, इस मामले से लिंगदोह कमेटी का उल्लंघन के साथ ही अराजकता का भी माहौल पैदा हो गया. जिस पर कोतवाली पुलिस ने 15 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.
इन पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज: अब उधम सिंह नगर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने ड्यूटी में लापरवाही करने वाले तीन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है. उन्होंने क्षेत्र में हो रही आपराधिक घटनाओं और ड्यूटी में लापरवाही बरतने के मामले में रम्पुरा चौकी इंचार्ज प्रदीप कोहली, एएसआई अमित कुमार, कॉन्स्टेबल गणेश धानिक को सस्पेंड किया है. एसएसपी की ओर से की गई कार्रवाई से जिला पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है.
वहीं, कॉलेज के बाहर दो पक्षों में मारपीट और फायरिंग की घटना में शामिल 2 आरोपियों समेत उन्हें शरण देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है. जिन्हें अब कोर्ट में पेश किया जा रहा है. इसके अलावा घटना में शामिल अन्य 13 से ज्यादा आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीम दबिश दे रही है. आज गिरफ्तार हुए 3 आरोपियों को ब्लॉक रोड और किच्छा रोड से गिरफ्तार किया गया.
गिरफ्तार आरोपियों के नाम-
- रखवीर सिंह (उम्र 27 वर्ष), निवासी- ईश्वरपुर, शीशगढ़, जिला बरेली (उत्तर प्रदेश)
- दानिश (उम्र 29 वर्ष), निवासी- वार्ड नंबर 29, आदर्श कॉलोनी, रुद्रपुर (उत्तराखंड)
- गुरपेज सिंह (उम्र 40 वर्ष), निवासी- नेताजी नगर, विजय नगर, दिनेशपुर (उत्तराखंड)
वहीं, तलाशी में दानिश के पास से एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है. आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं. इसके अलावा जस्सी कचूरा, मनप्रीत उर्फ गोपी, अभय सक्सेना, चेतन मागढ़, सत्यम, गगन रतनपुरिया, विक्रम जानी भाटिया, प्रिंस शर्मा, हेमंत मिश्रा, चंदन यादव, रवि रावत, आकाश यादव, आशीष यादव समेत अन्य कई लोगों और अज्ञात को नामजद किया गया है.
संबंधित खबर पढ़ें-