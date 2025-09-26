ETV Bharat / state

छात्रसंघ चुनाव नामांकन में मारपीट-फायरिंग मामला, 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड, 3 आरोपी भी गिरफ्तार

रुद्रपुर: एसबीएस राजकीय पीजी कॉलेज रुद्रपुर में छात्रसंघ चुनाव नामांकन के दौरान दो पक्षों में मारपीट और फायरिंग की घटना पर बड़ा एक्शन हुआ है. मामले में लापरवाही बरतने पर तीन पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है. जिसके तहत चौकी इंचार्ज समेत तीन पुलिसकर्मियों को एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने सस्पेंड कर दिया है. जबकि, मामले में 15 नामजद समेत एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. जिसमें आज ही 3 आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है.

रुद्रपुर में छात्रसंघ चुनाव नामांकन के हुई थी मारपीट और फायरिंग: बता दें कि बीती 24 सितंबर को सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रुद्रपुर में छात्रसंघ चुनाव के तहत नामांकन के दौरान अध्यक्ष पद के दोनों प्रत्याशियों के समर्थक कॉलेज गेट के बाहर आमने-सामने आ गए थे. इस दौरान छात्र गुटों में जमकर मारपीट हुई थी. इतना ही नहीं दो लोगों ने भीड़ में असलहा निकालकर हवाई फायरिंग भी कर दी थी.

गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी, लेकिन गोलियों की आवाज से अफरा तफरी का माहौल हो गया था. वहीं, छात्रों के बीच मारपीट की घटना से रुद्रपुर-रामपुर हाईवे पूरी तरह बाधित हो गया था. जिस कारण स्कूली बस, आपातकालीन सेवाएं जाम में फंसी गई थी. हालांकि, जैसे ही मामले की सूचना रुद्रपुर कोतवाली पुलिस को लगी, वैसे ही पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंची.

उधम सिंह नगर एसएसपी मणिकांत मिश्रा (फोटो सोर्स- Police)

पुलिस ने छात्रों को तितर-बितर कर बमुश्किल जाम खुलवाया था. उधर, इस मामले से लिंगदोह कमेटी का उल्लंघन के साथ ही अराजकता का भी माहौल पैदा हो गया. जिस पर कोतवाली पुलिस ने 15 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.