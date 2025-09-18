बहराइच में पत्नी के दसवें में शामिल होने जा रहे पति समेत 3 की डूबकर मौत
सरयू नदी में अचानक नाव पलटने से हुआ हादसा, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 18, 2025 at 2:32 PM IST|
Updated : September 18, 2025 at 2:39 PM IST
बहराइच: पत्नी के अंतिम संस्कार के दसवें दिन दसवां कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे पति समेत तीन लोगों की सरयू में डूबकर मौत हो गई. तीनों की मौत से परिवार में चीख-पुकार मच गई. पुलिस ने तीनों के शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं.
परिजनों के मुताबिक कैसरगंज थाना क्षेत्र के ठाकुरपुरवा निंदीपुर के रहने वाले 27 वर्षीय अजय पुत्र महादेव की पत्नी की बीती आठ तारीख को मृत्यु हो गई थी. अंतिम संस्कार के दसवें दिन बुधवार को गांव के पास सरयू नदी पर दसवां का कार्यक्रम हो रहा था. इसमें शामिल होने अजय, अंकुश (18) व गोपी (16) नाव से जा रहे थे.
अचानक उनकी नाव सरयू नदी में डूब गई और तीनों की डूबने से मौत हो गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से सभी के शवों को नदीं से बाहर निकाला. पुलिस शवों को पोस्टमार्टम करा रही है, उधर परिवार में तीन लोगों की मौत से चीख-पुकार मच गई है.
एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा ने बताया कि घटना की जानकारी होते ही गोताखोरों व ग्रामीणों की मदद से शवों को निकालने का प्रयास किया गया. शवों को सुबह निकाल लिया गया है. पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
यह भी पढ़ें: बहराइच में ट्रैवलर की टक्कर से मासूम की मौत; एक ही परिवार के चार लोगों की हालत गंभीर, खेत से लौटते समय हुआ हादसा
यह भी पढ़ें: बलरामपुर से बहराइच जा रही बोलेरो खाई में गिरी, 2 की मौत, मुरादाबाद में दो किशोर तालाब में डूबे