लोहरदगा में ट्रिपल मर्डर, एक ही परिवार के थे सभी लोग

लोहरदगा: जिले के पेशरार थाना क्षेत्र के केकरांग में तीन लोगों की हत्या कर दी गई. तीनों एक ही परिवार के सदस्य थे. घटना की सूचना मिलते ही किस्को एसडीपीओ वेदांत शंकर, थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. हालांकि घटना के पीछ की क्या वजह है, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. एसडीपीओ वेदांत शंकर ने घटना की पुष्टि की है.

पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है. घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. घटना को लेकर लोग तरह-तरह की चर्चा कर रहे हैं. वहीं, कुछ लोग हत्या के पीछे डायन-बिसाही और अंधविश्वास का कारण बता रहे हैं. हालांकि पुलिस की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है.

घटना के समय घर में मौजूद थे लोग

बताया जाता है कि घटना के समय घर में कुल चार सदस्य मौजूद थे, जिसमें से तीन की हत्या कर दी गई है. जबकि एक महिला जिस कमरे में थी, उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था. पुलिस तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है. मृतकों में जिले के पेशरार थाना क्षेत्र अंतर्गत केकरांग निवासी 47 वर्षीय लक्ष्मण नगेसिया, उसकी पत्नी 45 वर्षीय बिफनी नगेसिया और 9 वर्षीय पुत्र रामविलास नगेसिया शामिल हैं. एसडीपीओ वेदांत शंकर ने इस घटना की पुष्टि की है. हालांकि डायन-बिसाही मामले की पुष्टि नहीं की गई है.