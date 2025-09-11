ETV Bharat / state

सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत; पीलीभीत में तेज रफ्तार कार और मोटरसाइकिल की टक्कर, घर में मचा कोहराम

पीलीभीत : जिले के मुख्य बीसलपुर-दियोरिया मार्ग पर गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. ग्राम विरसिंगापुर स्थित एक बारात घर के पास कार और बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई. हादसे में बाइक सवार एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.





पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान सुशीला (55), प्रवीण (35) और पुत्र यश कुमार के रूप में हुई है. तीनों शाहजहांपुर जनपद के पुवायां थाना क्षेत्र के टकेली बड़गांव गांव निवासी थे. पुलिस ने उनके परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है. हादसे को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि मृतक परिवार दियोरिया कला थाना क्षेत्र के गुलड़िया गांव जा रहा था. रास्ते में अचानक सामने से आई एक तेज रफ्तार कार से बाइक की भिड़ंत हो गई. भीषण सड़क हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. गुरुवार दोपहर हुए इस हादसे के बाद परिवार को कोहराम मचा हुआ है. एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत से गांव टकेली बड़गांव में भी शोक की लहर है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.