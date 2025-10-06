ETV Bharat / state

SMS अस्पताल अग्निकांड: भरतपुर के तीन लोगों की मौत, परिजन ने कहा- शिकायत सुन ली होती तो...

एसएमएस अग्निकांड में भरतपुर के 3 लोगों की मौत हो गई है. मृतकों के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

मृतकों के परिवार में शोक
मृतकों के परिवार में शोक (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 6, 2025 at 2:13 PM IST

भरतपुर : जयपुर के एसएमएस अस्पताल में रविवार देर रात लगी भीषण आग ने भरतपुर की दो गरीब परिवारों से उनकी मांओं का और एक अन्य से पिता का साया छीन लिया. गोपालगढ़ की रुक्मणी देवी और वैर क्षेत्र की कुसमा देवी अस्पताल में इलाजरत थीं, लेकिन हादसे की लपटों और धुएं ने उनकी जान ले ली. परिजनों का आरोप है कि हादसे से पहले ही उन्होंने वार्ड में धुआं उठने की सूचना दी थी, मगर प्रशासन ने लापरवाही बरती. अगर समय पर सुन लिया होता तो आज मां जिंदा होती.

धुआं निकल रहा था, बतावे पर भी सुना नहीं : मृतका रुक्मणि देवी के बेटे शेरू ने अपने चाचा बलवीर को अस्पताल का घटनाक्रम बताया. बलवीर ने बताया कि हादसे से कुछ देर पहले ही शेरू ने अस्पताल प्रशासन को सूचित किया था कि वार्ड में धुआं उठ रहा है, लेकिन कर्मचारियों ने ध्यान नहीं दिया. कुछ देर बाद आग तेजी से फैल गई. सब लोग अपनी जान बचाने में लग गए. शेरू अपनी मां को बचाने के लिए दौड़ा. उन्हें अपने कंधे पर उठाकर बाहर लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो पूरी तरह झुलस चुकी थी.

मृतक के परिजन (वीडियो ईटीवी भारत भरतपुर)

परिजन बलवीर ने बताया कि हादसे के सदमे से अब शेरू की तबियत भी बिगड़ गई है और उसे भी उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. भरतपुर से परिजन भी जयपुर पहुंच चुके हैं. रुक्मणी देवी के देवर बलवीर सिंह ने बताया कि 17 सितंबर की सुबह करीब साढ़े पांच बजे वह घर के टॉयलेट में गई. तभी पैर फिसलने से गिर पड़ी और चोट लग गई. पहले उन्हें भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया.

अब घर कैसे चलेगा : फिर हालत बेहतर न होने पर उसी दिन जयपुर एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया गया था. बलवीर ने बताया कि रुक्मणी का इलाज चल रहा था और वह लगभग पूरी तरह स्वस्थ थी. डॉक्टरों ने कुछ दिनों में डिस्चार्ज का आश्वासन दिया था. उनके दोनों बेटे शेरू और जोगिंदर भी जयपुर में उनके साथ थे. रुक्मणी के देवर बलवीर ने बताया कि हम गरीब लोग हैं, दोनों बेटे मजदूरी करते हैं. वो खुद होटल में काम करते हैं और पत्नी घर-घर जाकर झाड़ू-पोंछा करती थी. किसी तरह घर चलता था. अब घर कैसे संभलेगा, भगवान ही जाने.

कुसमा देवी का भी दम घुटने से निधन : वैर उपखंड क्षेत्र के नगला चरणताल गांव की 50 वर्षीय कुसमा देवी पत्नी पूरन सिंह भी एसएमएस अस्पताल हादसे में जिंदगी हार गई. कुछ दिन पहले वह मोटरसाइकिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई थी. पहले उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, बाद में हालत नाजुक होने पर जयपुर रेफर किया गया था. रविवार रात अस्पताल में लगी आग से वार्ड में धुआं भर गया, जिससे उनका दम घुट गया और मौके पर ही मौत हो गई. गांव में शोक की लहर है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

परिजनों का दर्द : मृतका रुक्मणि के पति बच्चू सिंह ने बताया कि बेटे शेरू का कॉल आया था. उसने बताया कि अस्पताल के आईसीयू में आग लग गई. एक बेटा शेरू अंदर था और दूसरा बाहर मदद मांग रहा था. सब लोग भाग रहे थे. बेटे शेरू ने बेड को खींचा फिर अपनी मां को कंधे पर उठा के बाहर आया. इस दौरान वो कई बार गिर गया. अभी दोनों बेटे वहीं भर्ती हैं. हादसे में बयाना के सलाबाद निवासी श्रीनाथ गुर्जर की भी मौत हो गई. मृतक के भाई अशोक गुर्जर ने बताया कि खेत पर काम कर लौटने के दौरान हादसे में वो घायल हो गए थे. भरतपुर में चार दिन उपचार के बाद उन्हें जयपुर रेफर किया गया था. घटना को लेकर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही बताई है.

