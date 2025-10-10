ETV Bharat / state

आगरा में हत्यारोपी पत्नी सहित तीन को उम्रकैद; करवा चौथ से एक दिन पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला

एडीजीसी ऋषभ कुमार जैन ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 21 फरवरी 2021 को आरोप पत्र दाखिल किया था.

आगरा में हत्यारोपी पत्नी सहित तीन को उम्रकैद.
आगरा में हत्यारोपी पत्नी सहित तीन को उम्रकैद. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 9:00 AM IST

आगरा: अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम यशवंत कुमार सरोज ने पति की हत्या और आपराधिक साजिश रचने के आरोपित पत्नी शिखा बघेल समेत तीन को दोषी पाया है. अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने दोषी शिखा बघेल, रिषिकेश और सुशील उर्फ भूरा को उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

वादी विक्रम बघेल के मुताबिक, आगरा जिले के बसौनी थाना में 3 जनवरी 2021 में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था. वादी विक्रम बघेल ने पिता अतिराज सिंह की रात में हत्या करने का आरोप लगाया था. दूसरे दिन सुबह गांव की युवती जब अपने घूरे पर कूड़ा डालने गई, तो उसने वादी के पिता अतिराज की लाश देखी थी. तब सूचना पर पुलिस गांव में पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

वादी विक्रम बघेल ने पिता अतिराज सिंह की हत्या में पहले कई लोगों पर शक जताकर तहरीर दी. जिसमें लिखा था, कि घटना से पहले पिता को जान से मारने की धमकी मिली थी. इस पर पुलिस ने विवेचना की और हत्याकांड का खुलासा किया.

पुलिस ने 7 जनवरी 2021 को मृतक की पत्नी शिखा बघेल, रिषिकेश निवासी ग्राम लखनपुरा खालसा बासौनी और सुशील उर्फ भूरा हाल निवासी थाना निहाल विहार, वेस्ट दिल्ली को गिरफ्तार करके जेल भेजा था.

एडीजीसी ऋषभ कुमार जैन ने बताया कि पुलिस ने आरोपिता और उसके साथियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल शीट बेल्ट, मफलर बरामद किया गया था. इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 21 फरवरी 2021 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था.

इस मामले में वादी समेत 6 गवाह और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए गए. गवाही और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम यशवंत कुमार सरोज ने दोषी पाया. आरोपियों को दोषी मानकर उम्र कैद और जुर्माना लगाया है.

