बहराइच में रफ्तार का कहर; अलग-अलग हादसों में दो बुजुर्गों समेत तीन लोगों की मौत.
रामगांव इलाके के दोनों बुजुर्ग खेत की पैमाइश कराकर घर लौट रहे थे.
Published : September 8, 2025 at 7:36 AM IST
बहराइच: जिले में अलग-अलग सड़क हादसों में दो बुजुर्गों सहित तीन लोगों की जान चली गई. पहला हादसा उमरपुर घाट पुल, ग्राम बालासराय के पास हुआ है. जिसमें बाइक पोल से टकरा गई. दूसरी घटना दरगाह इलाके के असम चौराहे की है. इसमें दो बाइक की टक्कर में एक महिला की जान चली गई.
रामगांव क्षेत्र के अंबेडकर नगर, खासहा मोहम्मदपुर निवासी 60 वर्षीय तुलसीराम व 65 वर्षीय मधई बाइक से पंचदेवरी खेत की पैमाइश करने गए थे. लौटते समय जैसे ही खर्चाहा-बहराइच मार्ग स्थित उमरपुर घाट पुल ग्राम बालासराय के पास पहुंचे, बाइक आनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे खंभे से टकरा गई. जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने एंबुलेंस के जरिए शहर के मेडिकल कॉलेज भिजवाया. जहां पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया. इस मामले में परिजन सुखदेव ने बताया कि तुलसीराम व मधई दोनों दोस्त थे.
दूसरी घटना दरगाह थाना क्षेत्र इलाके के असम चौराहे के पास की है. परिजनों ने बताया कि 65 वर्षीय शांति देवी पत्नी छोटेलाल सलारपुर नया पूर्व की रहने वाली थी. अपने पोते राहुल के साथ नानपारा रिश्तेदारी में गई थीं. बहराइच आते समय असम चौराहे के पास एक अस्पताल के सामने उनकी बाइक में दूसरे बाइक सवार ने टक्कर मार दी. इस घटना में शांति देवी को गंभीर चोटें आईं. उन्हें अस्पताल लाया गया. यहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
इस मामले में कोतवाल नगर राकेश सिंह ने बताया कि तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. जांच-पड़ताल की जा रही है. परिजनों की ओर से मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है.
