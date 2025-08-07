Essay Contest 2025

बरेली में प्रेमी ने गला दबाकर की प्रेमिका की हत्या; साथियों संग मिलकर शव को नदी किनारे दफनाया, तीन दोषियों को आजीवन कारावास - BAREILLY NEWS

कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 1 लाख 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया.

तीन दोषियों को आजीवन कारावास
तीन दोषियों को आजीवन कारावास (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 7:02 PM IST

बरेली : जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने प्रेमी और उसके दो साथियों को प्रेमिका की गला दबाकर हत्या करने के मामले में दोषी ढहराया है. कोर्ट ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 1 लाख 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

गला दबाकर की थी हत्या : दोषी प्रेमी राजवीर अपनी प्रेमिका को शादी का झांसा देकर ले गया था और फिर अपने साथी के बेटे से शादी का दबाब बनाया. जब प्रिया ने विरोध किया तो प्रेमी ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी और शव को नदी किनारे दफना दिया. पुलिस ने हत्या के तीन महीने बाद कंकाल बरामद कर आरोपियों को जेल भेजा था, तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था.



युवक के साथ चल रहा था प्रेम प्रसंग : सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुरेश बाबू साहू ने बताया कि बारादरी थाना क्षेत्र की रहने वाली प्रिया का राजवीर नाम के युवक के साथ प्रेम प्रसंग चला था. राजवीर प्रिया को शादी का झांसा देकर अपने साथ बदायूं ले गया, जहां रुकने के लिए उन्हें होटल में कमरा नहीं मिला.

दोनों में हुआ था विवाद : उन्होंने बताया कि इसके बाद राजवीर अपनी प्रेमिका प्रिया को अपने एक परिचित सतेंद्र के तालाब पर बनी झोपड़ी में ले गया, जहां रात होने पर राजवीर ने अपनी प्रेमिका प्रिया से अपने साथ शादी करने से इनकार कर दिया और अपने साथी सत्येंद्र के बेटे से शादी करने को कहा. इस पर प्रिया ने सतेंद्र के बेटे से शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों में विवाद हो गया. आरोप लगा था कि राजवीर ने अपने साथी सत्येंद्र और गोवर्धन के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी.



तीन महीने बाद मिला कंकाल : 5 जुलाई 2021 को प्रिया के गायब होने के 3 महीने बाद पुलिस ने उसके प्रेमी राजवीर को हिरासत में लेकर उसकी निशानदेही पर बदायूं जिले की एक नदी के किनारे से कंकाल बरामद किया. उसके बाद प्रिया के माता-पिता का सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट हुआ और डीएनए में उसके ही कंकाल होने की पुष्टि हुई. पुलिस ने प्रिया की हत्या के मामले में उसके प्रेमी राजवीर और उसके साथी सत्येंद्र और गोवर्धन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था.




तीनों को आजीवन कारावास की सजा : सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुरेश बाबू साहू ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक की अदालत ने प्रिया की हत्या के मामले में उसके प्रेमी राजवीर और उसके साथी सत्येंद्र और गोवर्धन को दोषी मानते हुए तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही तीनों पर 1 लाख 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

75 हजार रुपये पिता को देने का आदेश : अर्थदंड की राशि में से 75 हजार रुपये प्रिया के पिता को देने का आदेश दिया है. फैसला आने के बाद प्रिया के पिता चंद्रपाल ने अदालत के फैसले पर खुशी जहर करते हुए कहा कि तीनों को आज उम्रकैद की सजा हुई है. उनकी बेटी प्रिया को इंसाफ मिला है, लेकिन ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी.



नौकरी करने की बात कहकर निकली थी : बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र के रहने वाली प्रिया 7 जुलाई 2021 को रुद्रपुर नौकरी करने की बात कहकर घर से निकली थी. उसके बाद वह लौटकर नहीं आई. परिजनों ने प्रिया को काफी तलाश किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं लगा. इसके बाद बारादरी थाने में प्रिया की गुमशुदगी दर्ज की गई.

पुलिस ने हिरासत में लेकर की पूछताछ : प्रिया के गायब होने के बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, तभी तीन महीने बाद पुलिस ने प्रिया के प्रेमी राजवीर को हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला की प्रिया के प्रेमी राजवीर ने अपने साथियों के साथ मिलकर बदायूं में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को दफना दिया.

यह भी पढ़ें : हाईकोर्ट का ऐतिहाक फैसला; दुष्कर्म-हत्या के दोषी की फांसी सजा को उम्रकैद में बदला, कहा-सुधरने का मिलना चाहिए मौका

