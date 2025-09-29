ETV Bharat / state

NRI की करोड़ों की जमीन हड़पने का मामला, नेता समेत 3 पर मुकदमा दर्ज, जानें पूरा प्रकरण

नैनीताल के रामनगर में एनआरआई की करोड़ों रुपये की जमीन हड़पने के आरोप में तीन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है.

land fraud
NRI की करोड़ों की जमीन हड़पने के मामले में मुकदमा दर्ज (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 29, 2025 at 7:39 PM IST

रामनगर: विदेश में रह रहे एनआरआई की करोड़ों की जमीन को फर्जी दस्तावेज तैयार कर खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने मामले में एक राजनीतिक दल के नेता समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शिकायतकर्ता जसपाल सिंह पुत्र केवल सिंह निवासी चन्द्रपुर तिवाड़ी, पीरूमदारा ने पुलिस को तहरीर दी कि उनके पास गांव के ही बलबीर सिंह पुत्र बनन सिंह जो वर्तमान में विदेश में रहते हैं, उनकी राष्ट्रीय राजमार्ग से सटी भूमि का उनके पास पॉवर ऑफ अटॉर्नी है. आरोप है कि बलबीर सिंह की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर गांव के ही राजेश पाल पुत्र रमेश पाल और चंद्रशेखर उर्फ चंदन पुत्र सोभरन सिंह ने जमीन हड़पने की साजिश रची.

आरोप है कि इन लोगों ने मुरादाबाद जिले की तहसील ठाकुरद्वारा के बहापुर बलिया निवासी बलवीर पुत्र केसरी के 2008 में बने जाति और स्थायी निवास प्रमाण पत्र को 2023 में ऑनलाइन बदलवाकर बलबीर सिंह पुत्र चनन सिंह करवा लिया. इसी जाली प्रमाणपत्र के आधार पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी समेत सभी सरकारी दस्तावेजों में नाम बदलवा दिया गया.

इसके बाद असली बलबीर सिंह की जगह नकली बलबीर के माध्यम से उनकी जमीन की रजिस्ट्री अन्य लोगों के नाम पर कर दी गई. फर्जीवाड़े से कराई गई ज्यादातर रजिस्ट्रियों में चंदन और राजेश पाल खुद गवाह बने. नकली बलबीर ने सीधे तौर पर कुछ जमीन की रजिस्ट्री चंदन और उसकी पत्नी के नाम कराई. इसके बाद चंदन ने अपने नाम हुई जमीन का एक हिस्सा राजेश पाल की पत्नी के नाम कर दिया.

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि इस गिरोह ने न केवल असली बलबीर सिंह की जमीन पर कब्जा किया, बल्कि उनके भाइयों की हिस्सेदारी वाली भूमि को भी अवैध तरीके से हड़प लिया.

रामनगर कोतवाली के एसएसआई यूनुस खान ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर राजनीतिक दल के नेता राजेश पाल, चंदन और नकली बलबीर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 336 (3), 338 और 340 (2) में मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले की जांच पीरूमदारा चौकी प्रभारी सुनील धानिक को सौंपी गई है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मामला बेहद गंभीर है. क्योंकि इसमें फर्जी दस्तावेज बनवाकर न केवल करोड़ों की भूमि हड़पी गई बल्कि सरकारी सिस्टम का भी दुरुपयोग किया गया है.

