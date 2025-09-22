ETV Bharat / state

नवरात्रि पर गंगा स्नान कर लौट रही कार खाई में गिरी, तीन लोगों की मौत

गोड्डा: जिले के महागामा थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. यहां एक तेज रफ्तार कार अनिंयत्रित होकर खाई में गिर गई. जिसकी वजह से कार में सवार सभी लोगों की मौत हो गई. घटना महागामा-एकचारी मुख्य मार्ग के ग्राम शीतल के पास हुई.

गंगा जल लेकर लौटने के दौरान हुआ हादसा

मृतकों में महागामा के ऊर्जा नगर निवासी जोगेंद्र यादव, उनकी पत्नी बिंदेश्वरी देवी और कौशल्या देवी शामिल हैं. नवरात्रि को लेकर पहले दिन कलश स्थापना के लिए कहलगांव के गंगा घाट से जल लेकर लौटते समय यह हादसा हुआ है. सूचना मिलते ही महागामा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंद्रशेखर आजाद, महागामा थाना और हनवारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से शव और गाड़ी को जेसीबी की माध्यम से खाई से बाहर निकाला गया. पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है. मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है.

महागामा थाना क्षेत्र के शीतला के नजदीक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा भेजने की तैयारी की जा रही है: चंद्रशेखर आजाद, पुलिस अधिकारी