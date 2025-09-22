ETV Bharat / state

नवरात्रि पर गंगा स्नान कर लौट रही कार खाई में गिरी, तीन लोगों की मौत

गोड्डा में एक तेज रफ्तार कार खाई में गिर जाने से हादसे में पति पत्नी समेत तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई.

Three people died on the spot
सड़क हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 22, 2025 at 4:40 PM IST

गोड्डा: जिले के महागामा थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. यहां एक तेज रफ्तार कार अनिंयत्रित होकर खाई में गिर गई. जिसकी वजह से कार में सवार सभी लोगों की मौत हो गई. घटना महागामा-एकचारी मुख्य मार्ग के ग्राम शीतल के पास हुई.

गंगा जल लेकर लौटने के दौरान हुआ हादसा

मृतकों में महागामा के ऊर्जा नगर निवासी जोगेंद्र यादव, उनकी पत्नी बिंदेश्वरी देवी और कौशल्या देवी शामिल हैं. नवरात्रि को लेकर पहले दिन कलश स्थापना के लिए कहलगांव के गंगा घाट से जल लेकर लौटते समय यह हादसा हुआ है. सूचना मिलते ही महागामा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंद्रशेखर आजाद, महागामा थाना और हनवारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से शव और गाड़ी को जेसीबी की माध्यम से खाई से बाहर निकाला गया. पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है. मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है.

महागामा थाना क्षेत्र के शीतला के नजदीक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा भेजने की तैयारी की जा रही है: चंद्रशेखर आजाद, पुलिस अधिकारी

इस हादसे से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है जबकि मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. नवरात्र के पहले दिन इस हादसे ने उत्सवी माहौल को मातम में बदल दिया है. परिजनों के मुताबिक घर में नवरात्र को लेकर उत्साह था, सभी पूजा पाठ की तैयारी कर रहे थे लेकिन अचानक ये अनहोनी हो गई.

